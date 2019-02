Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber

Mary Roos lebt Trauer lautstark aus

Schlagersängerin Mary Roos verarbeitet Tiefschläge, indem sie ihren Gefühlen lautstark freien Lauf lässt. "Ich gehe in den Wald und schreie ganz laut", sagte die 70-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Dann habe ich wieder Platz, und etwas Neues kann kommen." Wichtig sei, sich einem Schmerz oder einer Trauer nicht zu sehr hinzugeben. Man solle schreien oder weinen, "aber nach einer gewissen Zeit auch erkennen: Ich kann es nicht ändern, also muss ich es annehmen."

Dass sie mittlerweile 70 ist, nimmt die Sängerin gelassen. "Ich will alt werden, und dafür muss ich auch älter werden - so humorvoll, wie es nur geht." Dabei macht sich Mary Roos schon Gedanken über altersgerechtes Wohnen: "Ich finde den Gedanken an eine Alters-WG ganz reizvoll", erläuterte sie. "Oder noch besser: Jung und Alt gemischt. Ich möchte möglichst lange selbstbestimmt leben."

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

