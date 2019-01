So ist es auch für Singles kein Problem gekonnt einzukaufen und gesund zu kochen

2 Audios

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Viele Singles meinen, dass es zu schwierig sei, ausgewogen und gesund zu kochen. Marco Chwalek tritt den Gegenbeweis an:

Sprecher: Damit Lebensmittel nicht schlecht werden und in den Mülleimer wandern, sollte man darauf achten, was und wie viel man kauft, erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger vom "Senioren Ratgeber" und weiß, dass es für einen Single-Küche oftmals nicht ganz so leicht ist:

0-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden

Man sollte vor dem Einkauf darüber nachdenken, wie viel man tatsächlich in welcher Zeit verbraucht und ob Alternativen nicht genauso gut schmecken. Zum Beispiel Gulasch oder Schnitzel statt Schweinebraten oder ein Forellenfilet statt eines ganzen Fischs. Und kauft man zum Beispiel Käse an der Theke statt abgepackt, kann man die Menge selber bestimmen.

Sprecher: Wenn man für sich alleine kocht, bleibt trotz geschicktem Einkauf immer mal etwas vom Essen übrig. Schnell und unkompliziert kann man mit den Resten eine neue Mahlzeit kreieren, die gesund und lecker ist:

0-Ton Claudia Röttger: 19 Sekunden

Ob man Kartoffeln, Gemüse, Fisch oder Fleisch noch übrig hat, all diese Lebensmittel eignen sich wunderbar für einen Auflauf. Alle Zutaten schneidet man klein, gibt sie in eine Auflaufform und gießt eine Ei-Sahne-Masse drüber. Zum Schluss kann man noch Käse auf den Auflauf streuen und dann geht es ab in den Ofen.

Sprecher: Mit ein paar Basiszutaten im Haus, die sich lange halten, kann man viele Gerichte auch prima abwandeln:

0-Ton Claudia Röttger: 15 Sekunden

Dazu gehören zum Beispiel Dosentomaten, mit denen man Gemüsereste aufpeppen kann oder Kapern, mit denen man prima Huhn-, Lachs- oder Blumenkohlreste würzen kann. Und Kokosmilch aus der Dose eignet sich prima als sämige Sauce zu Gemüse- und Kartoffeln.

Abmoderationsvorschlag: Mit diesen Tipps vom "Senioren Ratgeber" kann man ganz fein Übriggebliebenes wiederverwerten und auch als Single ausgewogen und gesund kochen.

