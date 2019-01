"Lindenstraßen"-Star Haas hat mit 85 keine Scheu vor Technik

Titelbild Senioren Ratgeber 1/2019 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/52278 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber" Bild-Infos Download

Baierbrunn (ots) - "Lindenstraßen"-Urgestein Ludwig Haas (alias Dr. Ludwig Dressler) kennt trotz seiner 85 Jahre keine Scheu vor neuer Technik. "In letzter Zeit habe ich mich darauf verlegt, kleine Trickfilme am Computer zu gestalten, nur für den Hausgebrauch, mit einem Animationsprogramm", sagte der Schauspieler dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Damit habe ich schon ganz hübsche Sachen hinbekommen." Gerade im hohen Alter sei es wichtig, kreativ tätig zu sein. "In dem Moment, wo du etwas kreierst, kriechst du da so hinein, dass du dich und deine Wehwehchen vergisst. Das hält geistig sehr fit." Oft stehe er sogar nachts auf, weil ihm etwas einfalle, und gehe an den Computer. "Und dann schlafe ich wieder zufrieden ein." Angesichts seines Alters empfindet der 85-Jährige jeden Tag als Geschenk, wie er betonte. "In meinem Alter hat man jeden Tag Geburtstag."

Das für 2020 angekündigte Aus für die ARD-Serie "Lindenstraße", bei der er seit der ersten Folge 1985 mitspielt, bedauert Haas. "Es ist bitter, dass ein solches Format, das einmalig ist, einfach abgesetzt wird."

