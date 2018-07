Umfrage: 43 Prozent wollen gesund essen und schaffen es meist nicht

Baierbrunn (ots) - So sehr sie sich auch um eine gesunde Ernährung bemühen - vier von zehn Bundesbürgern scheitern dabei häufig. In einer repräsentativen Umfrage des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" gaben 43,2 Prozent der befragten Frauen und Männer an, dass sie sich immer wieder vornehmen, möglichst gesund zu essen, dies meist aber doch nicht schaffen. Von den ab 60-Jährigen geht das 35,1 Prozent so. Empfehlungen von Fachleuten zum Thema Essen helfen den meisten dabei kaum: 82,1 Prozent der Deutschen (ab 60-Jährige: 84,7 Prozent) sind durch die vielen widersprüchlichen Experten-Aussagen zu gesunder Ernährung verwirrt und vertrauen deshalb lieber ihrem eigenen Gespür, was beim Essen für sie gesund ist.

Der neue "Senioren Ratgeber" räumt auf im Dschungel der Ernährungsempfehlungen und packt alles Wichtige in vier Regeln, die anschaulich und mit vielen Tipps erläutert werden: mehr Gemüse, weniger Zucker, gute Fette und viel Vollkorn. Die Leserinnen und Leser erfahren, wie sie schon mit kleinen Veränderungen viel erreichen können.

Die repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" wurde von der GfK Markforschung Nürnberg bei 1.016 Frauen und Männern ab 14 Jahren durchgeführt. Befragungszeitraum: 20. bis 27. April 2018.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 7/2018 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

