Männer an den Herd oder ein Kuss für den Koch

Baierbrunn (ots) - Anmoderation:

Männer, die kochen können, sind Gold wert und werden von den Frauen geschätzt, umworben und geliebt. Und welcher Mann will das nicht. Also ran an den Herd, meint auch Max Zimmermann:

Sprecher:

Steht auch mal der Man am Herd müssen Frauen sich nicht stets und ständig um die Mahlzeiten kümmern, und das schätzen sie sehr. Trotzdem kochen aber zuhause vorwiegend Frauen, während in der Gastronomie hauptsächlich Männer zu finden sind, schreibt das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Wir haben Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt, woran das liegt:

O-Ton Claudia Röttger: 12 Sekunden

"Frauen mögen den oft sehr rauen Ton in den Restaurant-Küchen nicht, dazu kommen oft Hitze, Hektik, der späte Feierabend. So entscheiden sich viele Frauen gegen diesen Job und kochen lieber zuhause für die Familie."

Sprecher:

Männer haben häufig Sorge, dass sie nur begrenzt begabt sind. Ist kochen also eine Frage des Talents?

O-Ton Claudia Röttger: 15 Sekunden

"Nee. Es ist wohl eher eine Frage der Übung, denn je häufiger man etwas macht, desto besser geht es einem von der Hand. Ganz deutlich wird das jetzt im Frühling, wenn die Grillsaison beginnt. Viele Männer können nämlich exzellent Steaks und Würstchen grillen, weil sie sich jedes Jahr damit beschäftigen."

Sprecher:

Und der Schritt vom Grill zum Herd ist gar nicht so groß, man muss ihn nur wagen. Wie gelingt das am besten?

O-Ton Claudia Röttger: 23 Sekunden

"Ein Kochkurs nur für Männer ist sicher eine sehr gute Basis, denn Männer kochen am liebsten erstmal unter sich. Denn Männer nervt es, wenn die Frauen alles besser wissen, sie bevormunden und drängeln, wann das Essen endlich fertig ist. Da sollten wir Frauen Zurückhaltung üben, damit nicht nach dem ersten Kochversuch schon wieder alles zu Ende ist. Denn ein Mann, der kochen kann, ist ein wahrer Segen."

Abmoderationsvorschlag:

Und auch für den Mann lohnt sich der Freizeitjob am Herd. Hat er sich Mühe gegeben, wird er mit einem Kuss belohnt, denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.

