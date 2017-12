Für den Ernstfall gerüstet - aktiver Brandschutz in der Weihnachtszeit

Ob Fettbrand in der Küche oder ein entflammter Adventskranz auf dem Tisch - mit dem Feuerlöschspray von ABUS lassen sich kleine Brände im Haushalt schnell und sicher löschen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/51967 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Wetter/Ruhr (ots) -

- Versicherungsunternehmen verzeichnen alljährlich einen Anstieg von Bränden in der Weihnachtszeit - Offenes Feuer oder die defekte Weihnachtsbeleuchtung können Ursache für Wohnungsbrände sein - Zuverlässige Detektion von Bränden durch Rauchmelder und geeignete Löschmittel schützen vor größeren Schäden

In der (Vor-)Weihnachtszeit soll es eigentlich beschaulich zugehen, jedoch ist in dieser Phase des Jahres auch immer ein Anstieg bei Wohnungsbränden zu verzeichnen. So wurden im Jahr 2015 laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft rund 12.000 Brände mehr als im Frühjahr/Herbst registriert. Die Gründe dafür können vielseitig sein: die Kerze auf dem Adventskranz, die Plätzchen im Backofen oder der technische Defekt in der Lichterkette. Mit einem umsichtigen Verhalten lassen sich die Gefahren eines Entstehungsbrandes deutlich minimieren - sollte es dennoch zu einem Brand kommen, ist es wichtig, dass dieser schnell entdeckt wird. Nur so besteht die Chance, diesen bereits in der Entstehung löschen zu können.

Mit Feuerlöschspray im Ernstfall den Entstehungsbrand löschen

Fängt beispielweise der Adventskranz Feuer, bietet ABUS mit dem Feuerlöschspray FLS580 eine praktische Lösung zum Löschen von Entstehungsbränden. Das von der Feuerwehr empfohlene Feuerlöschspray lässt sich intuitiv bedienen - wie eine herkömmliche Haarspraydose - und ermöglicht mit einer Sprühdauer von bis zu 25 Sekunden und einem exakten Strahl, der bis zu 4 Meter reicht, ein gezieltes Löschen. Einen anschaulichen Erklärungsfilm zum Feuerlöschspray im Einsatz zeigt ABUS auf seiner Webseite www.abus.com im Themenbereich "Brandschutz".

Pressekontakt:

ABUS August Bremicker Söhne KG

Herr Jorga Burri-Grisloff

+49 211 50 66 86-12

presse@abus.de

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

Germany

Original-Content von: ABUS - August Bremicker Söhne KG, übermittelt durch news aktuell