Der Mittelstand. BVMW e. V.

Neue Kooperation zur besseren Technik-Ausbildung für Mädchen in Afrika

Berlin (ots)

Entwicklungsministerium und Mittelstand vereinbaren deutsch-afrikanische Lernplattform

Keine Wirtschaft der Welt kann es sich leisten, auf das Potenzial von Frauen und Mädchen zu verzichten, wenn sie erfolgreich sein will. Zugleich ist die Schaffung von neuen Jobs für die größte Jugendgeneration aller Zeiten in Afrika entwicklungspolitische Priorität. Hier setzt die neue Kooperation von Entwicklungsministerium (BMZ) und der Bildungsallianz des Mittelstands an. Ziel des gemeinsamen Projekts ist es, Mädchen in Afrika eine bessere Ausbildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu ermöglichen. Über die vom BMZ beauftragte digitale Lernplattform atingi ( www.atingi.org) können dazu junge Frauen virtuell computergesteuerte Maschinen in Deutschland programmieren und fernsteuern sowie sich Lehrkräfte in Deutschland und Afrika austauschen und kooperieren.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze: "Die jungen Bevölkerungen auf dem afrikanischen Kontinent brauchen dringend Bildungs- und Berufschancen. Bildung ist zugleich einer der stärksten Hebel, um Mädchen in Afrika den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen. Und wer sich mit Mathematik, Informatik, Technik- und Naturwissenschaften auskennt, wird gute Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt. Wir wissen, dass starke Mädchen und Frauen zu besserer Entwicklung ganzer Gesellschaften führen. Auch darum ist diese neue Kooperation ein entwicklungspolitischer Gewinn."

"Die Zukunft Afrikas baut auf den Mittelstand, Bildung ist ihre Grundfeste. Das ist der Kern unserer Kooperation", sagt der Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands, Prof. Dr. Martin Wortmann. "Keine Wirtschaft der Welt kann es sich leisten, das Potenzial von Frauen und Mädchen nicht zu nutzen. Das sehen auch wir als deutscher Mittelstand so - gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel in den technischen Berufen." Deutsche Unternehmen, so Prof. Wortmann weiter, könnten an dieser Stelle das Fundament für langfristig gute Beschäftigung in Afrika legen und dabei helfen, die Qualifikationen von Mädchen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu verbessern. "Da viele deutsche Unternehmen Werke und Standorte in Afrika haben, profitieren auch sie mittelfristig von einer verbesserten Ausbildung", bekräftigt Prof. Wortmann.

Ein erstes Pilotprojekt der neuen Kooperation sind sogenannte FabLabs: offene virtuelle Werkstätten, in denen moderne Produktionstechniken gezeigt und ausprobiert werden können. Hierzu bringt die Initiative Institutionen in Deutschland, die über Labore, Roboter und Maschinen verfügen, mit Institutionen und Lernenden in Afrika zusammen. Junge Frauen können so über die digitale Lernplattform atingi lernen und virtuell ausprobieren, computergesteuerte Maschinen in Deutschland zu programmieren und fernzusteuern. Mit dieser Erfahrung haben sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder können einfacher einen eigenen Betrieb gründen, was wiederum den Mittelstand in den afrikanischen Partnerländern stärkt.

Über atingi

atingi ist die digitale Lernplattform des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Die Plattform ermöglicht jederzeit und überall kostenlos sowie datenschutzkonform den Zugriff auf hochwertige digitale Lerninhalte. Zielgruppe sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, denen atingi ermöglicht, sich eigenständig oder angeleitet Wissen und Kenntnisse anzueignen, die die Chancen im lokalen Arbeitsmarkt erhöhen. www.atingi.org

Über die Bildungsallianz

Die Bildungsallianz des Mittelstands ist eine Initiative des Bundesverbands Der Mittelstand. BVMW e. V. und setzt sich für eine echte Qualitätswende in der deutschen Bildungspolitik ein. Als Zusammenschluss von 22 Verbänden und Initiativen aus Bildung und Wirtschaft ist die Bildungsallianz das größte Bildungsnetzwerk Deutschlands, dessen Mitglieder die Interessen von Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Dozentinnen und Dozenten aus dem Bildungsbereich vertreten.

Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell