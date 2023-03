BMW Group und BVMW starten langfristige Innovationspartnerschaft im Bereich Mobilität

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, Markus Jerger, hat vor politischen Streiks in Deutschland gewarnt. Der geplante gemeinsame Streikaufruf von Fridays for Futures und der Gewerkschaft Verdi am morgigen Freitag sei ein Beispiel dafür, wie politische Forderungen auf der Straße vermengt werden. "Jetzt reicht's: wenn sich Aktivismus und politische Forderungen auf der Straße am Freitag ...

mehr