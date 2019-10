BVMW

Mittelstandsindex Afrika: Das innovative Entscheidungstool für den Chancenmarkt Afrika - Premiere 15.10. in Stuttgart

Berlin (ots)

Fehlende Kenntnisse der Zielmärkte sind ein Hauptgrund für die Zurückhaltung deutscher KMU in Afrika. Daher haben das BRS Institut für internationale Studien an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und die Unternehmensberatungsagenturen Africon und Nexia International in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) den Mittelstandsindex Afrika entwickelt. Dieses innovative Marktanalyseinstrument soll deutschen KMU die Entscheidung für einen Eintritt in die afrikanischen Märkte erleichtern.

Der Mittelstandsindex Afrika wird erstmals bei der von der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE, Berlin) in Zusammenarbeit mit dem BVMW organisierten Veranstaltung "Erfolgreich nach Afrika - Wie der deutsche Mittelstand am besten Fuß fassen kann" am 15. Oktober 2019 in Stuttgart vorgestellt. Die Veranstaltung ist Teil einer bundesweiten Roadshow, die die AWE im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchführt. Das Event informiert Unternehmen außerdem über Finanzierungsmöglichkeiten im Afrika-Geschäft, wie der von der Bundesregierung 2018 aufgelegte Entwicklungsinvestitionsfonds.

Kontakt: Josephine Susan Götze Referentin Außenwirtschaft BVMW Telefon: +49 30 533 206 -553 E-Mail: josephine-susan.goetze@bvmw.de

Pressekontakt:

BVMW Pressesprecher

Eberhard Vogt

Tel.: 030 53320620

Mail: presse@bvmw.de

Original-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell