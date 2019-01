Neuer Partner in der Mittelstandsallianz: Bundesverband mittelständischer Werte-Logistiker - Mittelstand für Bargeld

Berlin (ots) - Der Bundesverband mittelständischer Werte-Logistiker (BMWL) ist neuer Partner in der Mittelstandsallianz des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW). Der BMWL repräsentiert Geld- und Wertdienstleister sowie weitere für die Branche relevante Unternehmen. Der Verband wurde 2013 gegründet und verleiht der mittelständisch geprägten Bargeldversorgung und Wertelogistik in Deutschland eine Stimme.

Ziel des BMWL ist es, die signifikante Bedeutung der Branche für die volkswirtschaftlich relevante Bargeldversorgung der Bürgerinnen und Bürger, des Handels, der Banken und der Kreditwirtschaft in Deutschland zu verstärken.

Insbesondere deutsche Töchter ausländischer Konzerne übten unter anderem über einen Preiskampf großen Druck auf die mittelständisch geprägte Branche aus. "Um auf dieses Problem und die Folgen für die Bargeldversorgung in Deutschland und insbesondere dessen Mittelstand hinzuweisen, sowie unserer Stimme mehr Gehör zu verschaffen, ist für uns die Mitgliedschaft in der Mittelstandallianz ein bedeutender Schritt. Bargeld sichert Anonymität und Selbstbestimmtheit", so Bernd Herkströter, Vorstandsvorsitzender des BMWL. Dazu Mittelstandspräsident Mario Ohoven: "Bargeld muss bleiben. Kein Bargeld bedeutet totale staatliche Kontrolle."

Die Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägte Branchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. Mit 31 Verbänden vertritt die Mittelstandsallianz circa 645.000 Mitglieder.

