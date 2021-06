rbb gratuliert Ulli Zelle zum 70. Geburtstag

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-Abendschau-Reporter Ulli Zelle wird am 19. Juni 70 Jahre alt. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger gratuliert: "Ulli Zelle ist aus gutem Grund so beliebt: Er geht mit viel Empathie auf die Menschen in Berlin und Brandenburg zu und weckt mit seinem ehrlichen Interesse ihr Vertrauen. Ulli Zelle unterhält, er erklärt, er bringt Streitende zusammen und findet immer wieder einen neuen Blick auf die Hauptstadt. Und die kennen wenige so gut wie er. Dabei bewahrt sich Ulli Zelle seit Jahrzehnten seine journalistische Neugier, so geht Fernsehjournalismus aus und für Berlin. Heute wird Ulli Zelle 70, wir gratulieren ihm von ganzem Herzen."

Ulli Zelle prägt die rbb Abendschau seit 36 Jahren. Wichtige Meilensteine seiner Reporterjahre sind die Interviews mit Helmut Kohl, Michail Gorbatschow, Meryl Streep und den Rolling Stones. Zelle wird als Abendschau-Reporter auch weiterhin Geschichten erzählen und Menschen vor Ort eine Stimme geben. Wichtige Stationen seines Wirkens zeigt das rbb Fernsehen am Samstag, 19. Juni im Film "Ulli Zelle - Ein Leben für die Abendschau" von Arndt Breitfeld.

"Ulli Zelle - Ein Leben für die Abendschau" von Arndt Breitfeld, Sa 19.6.21, 16.25 Uhr, rbb Fernsehen

Seit 1985 berichtet Ulli Zelle für die Berliner Abendschau als Reporter. Heute, an seinem 70. Geburtstag, blickt er zurück. West-Berlin und Mauerfall, 1.Mai-Randale und Berlinale -Teppich: Ulli Zelle hat alles miterlebt und berichtet bis heute unermüdlich weiter über Außergewöhnliches und Alltägliches, Zootiere, Promis und Currywurstbuden. Also über alles, was die Stadt und die Menschen im Kiez bewegt, immer mit viel Berlingefühl und Kennerblick. Der Film "Ulli Zelle - Ein Leben für die Abendschau" schaut gemeinsam mit ihm auf sein persönliches Lebenswerk, das zugleich Stadtgeschichte abbildet und seine große Liebe zu Berlin erklärt.

Eingebettet ist der Film in ein "Rund um Ulli Zelle" ab 14.05 Uhr. Zusammen mit seinem Kollegen Andreas Jacob wirft Ulli Zelle vor jeder Sendung einen ganz persönlichen Blick auf seinen rbb in der Masurenallee. Er kennt viele kleine Geschichten und zeigt Andreas Jacob seine Lieblingsorte im Sender.

"Rund um Ulli Zelle" am Samstag, 19. Juni, ab 14.05 Uhr

14.05 Uhr: Rund um Ulli Zelle, präsentiert von Andreas Jacob

14.10 Uhr: HEIMATJOURNAL - Heute aus Lübbenau, Moderation: Ulli Zelle (Erstsendung: 01.09.12/rbb)

14.40 Uhr: Die rbb Reporter - Berliner Eckkneipen, Mit Ulli Zelle, (Erstsendung: 04.03.17/rbb)

Die typische Eckkneipe ist seltener geworden, ausgestorben ist sie nicht. Sie gehört zu Berlin wie Bulette, Molle und Currywurst. Manchmal ist sie Familienersatz, manchmal schlicht Zufluchtsort vor der Einsamkeit. An manchem Tresen lassen sich treffliche Milieustudien betreiben. rbb-Reporter Ulli Zelle hat einige Kneipen besucht -so vielfältig wie die Stadt.

15.10 Uhr: HEIMATJOURNAL - Berge in Berlin, Moderation: Ulli Zelle (Erstsendung: 06.10.12/rbb)

15.40 Uhr: Mein Ku'damm, Film von Ulli Zelle (Erstsendung: 16.01.2015/rbb)

Der Ku'damm ist auch 25 Jahre nach dem Mauerfall der beliebteste Boulevard Berlins. Friedrichstraße oder Unter den Linden konnten ihm diesen Rang nicht ablaufen. Ein Grund mag die großbürgerliche Architektur sein - breite Bürgersteige, viel Grün, Mittelstreifen. Reporter Ulli Zelle führt über "seinen" Kurfürstendamm, trifft Bewohner, Besucher und Promis und erinnert an glanzvolle Zeiten.

16.25 Uhr: Ulli Zelle - Ein Leben für die Abendschau, Film von Arndt Breitfeld (Erstausstrahlung)

Seit 1985 berichtet Ulli Zelle für die Berliner Abendschau als Reporter. Heute, an seinem 70. Geburtstag, blickt er zurück. West-Berlin und Mauerfall, 1.-Mai-Randale und Berlinale Teppich: Ulli Zelle hat alles miterlebt und berichtet bis heute unermüdlich weiter über Außergewöhnliches und Alltägliches, Zootiere, Promis und Currywurstbuden. Also über alles, was die Stadt und die Menschen im Kiez bewegt, immer mit viel Berlingefühl und Kennerblick. Der Film "Ulli Zelle- Ein Leben für die Abendschau" schaut gemeinsam mit ihm auf sein persönliches Lebenswerk, das zugleich Stadtgeschichte abbildet und seine große Liebe zu Berlin erklärt.

17.00 Uhr: Heimatjournal - Best of Ulli Zelle (Erstausstrahlung)

Er war mit dem Heimatjournal kreuz und quer in Berlin und Brandenburg unterwegs und hat dabei die unterschiedlichsten Dinge erlebt. Ob sportliche Höchstleistungen, tierische Begegnungen oder kulinarische Verführungen. Ulli Zelle hat sich allem gestellt. Jetzt feiert er seinen 70. Geburtstag und das rbb Fernsehen zeigt seine schönsten Begegnungen und die lustigsten Geschichten aus vielen Jahren Heimatjournal.

Biografie Ulli Zelle

Ulli Zelle ist kein Ur-Berliner, aber als "Zugezogener" der typische Berliner: Geboren am 19. Juni 1951 in Obernkirchen (Niedersachsen), lässt er sich nach der Schule erst als Werbekaufmann in Hannover ausbilden, studiert dann mit 21 Jahren in West-Berlin Wirtschafts- und Gesellschaftskommunikation an der HdK, anschließend Publizistik an der Freien Universität. Nebenbei arbeitet Ulli Zelle bereits für Zeitungen und Agenturen, wird schließlich 1984 SFB-Hörfunkreporter. Ein Jahr später geht er zum Fernsehen und arbeitet dort fortan für die "Abendschau". Zelle ist Reporter, er ist Moderator, war viele Jahre für das "Heimatjournal" unterwegs - und er ist Sänger seiner Band "Ulli & Die Grauen Zellen". Für die ARD-Formate "Kulturreport" und "Bilderbuch Deutschland" drehte Ulli Zelle Beiträge, er schrieb Bücher über Berlin. Ulli Zelle ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Berlin-Gatow.

