Brandenburger Polizei legt Zusammenarbeit mit "German Security" auf Eis

Die Brandenburger Polizei hat die Zusammenarbeit mit der Falkenseer Sicherheitsfirma "German Security" auf Eis gelegt. Das hat die Polizei am Freitag auf Nachfrage Radioeins vom rbb mitgeteilt. Der Firma werden Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vorgeworfen. Sie soll an diesem Wochenende den Parteitag der Berliner AfD in Berlin-Biesdorf schützen.

Für die AfD war die Firma "German Security" bereits mehrfach im Einsatz; bei Kundgebungen ebenso wie bei kleineren Veranstaltungen. Die Vorwürfe drehen sich vor allem um die Kontakte der Firma zur Neonaziszene und zur militanten Bruderschaft "Hammerskins", die den NSU unterstützte. Die erhobenen Vorwürfe gegen das Sicherheitsunternehmen seien der Brandenburger Polizei bekannt, so ein Sprecher. Sie würden gegenwärtig geprüft. Bis zur Klärung werde die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ausgesetzt.

Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung, die die Brandenburger Polizei 2018 mit dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) geschlossen hat. Diese schließt politischen Extremismus aus. Der Vereinbarung hatte sich 2019 auch die Firma "German Security" angeschlossen. Mehrfach hatte sie damit geworben, als eine von wenigen Firmen Kooperationspartner der Brandenburger Polizei zu sein. Polizeipräsidium und BDSW wollen nun das Aufnahmeprocedere von Sicherheitsunternehmen in die Kooperationsvereinbarung überprüfen; die Zuverlässigkeit der Firmen soll künftig besser kontrolliert werden.

