Lufthansa City Center Reisebüropartner

Mobile Flugbuchung in nur 20 Sekunden

Voya Upgrade

Geschäftsreise-Tool von Lufthansa City Center jetzt mit deutlich erweitertem Flugangebot und noch mehr Features

Frankfurt am Main

Lufthansa City Center-Partner Voya hat seine gleichnamige Geschäftsreisen-Plattform weiterentwickelt und ausgebaut. Durch die Integration der von Lufthansa City Center (LCC) entwickelten Bridge-IT kann ab sofort ein deutlich erweitertes Angebot an Flügen im NDC-Datenstandard gebucht werden. Durch die Anbindung an Numiga ist jetzt auch die Reisekostenabrechnung unmittelbar auf der Plattform möglich. Das Voya Upgrade wurde den LCC-Reisebüros bei der Unternehmertagung vergangene Woche vorgestellt.

"Durch die neuen Features hat sich unsere Voya-App zu einer perfekten All-In-One-Lösung weiterentwickelt", sagt LCC-Geschäftsführer Markus Orth. Dazu habe auch das Feedback aus den Partnerbüros beigetragen, denen die Buchungsplattform seit August 2020 zur Verfügung steht. Lufthansa City Center ist exklusiver TMC-Vertriebspartner der auf Mobility-Lösungen spezialisierten Tochtergesellschaft von Volkswagen Financial Services.

Das Besondere an Voya sei die gelungene Kombination aus Online-Content, digitalem Travel Management und persönlichem Service, so Orth weiter. Obwohl die Applikation sehr einfach zu handhaben ist, können Geschäftsreisende zusätzlich jederzeit - auf Knopfdruck via Chat, Telefon oder über andere Kommunikationskanäle - auch in Kontakt zu ihrem persönlichen LCC Reiseexperten treten. "Damit erfüllen wir den Wunsch vieler unserer Kunden, die immer schneller, einfacher und automatisierter buchen, aber einen persönlichen Berater an der Seite haben wollen", erklärt der LCC-Chef.

Die Nutzung der All-In-One-Plattform, die ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen ist, spare den Betrieben viel Geld und Zeit durch günstigere Reisepreise und schnellere Prozesse. "Mit dem Voya Upgrade wurde die Buchung noch einmal beschleunigt. Eine mobile Buchung von Flügen, Hotels oder Zügen kann ein Kunde über die App binnen 20 Sekunden durchführen. Das ist kürzer als die Rotphase einer Ampel und in jedem Fall schneller als bei einer Direktbuchung auf der Website der Leistungsträger", so Orth.

Über Lufthansa City Center

Lufthansa City Center (LCC) ist mit rund 500 Büros in 85 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,4 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2019) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 270 Büros mit rund 2.000 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 4.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros und Online Travel Technology wie Voya investiert. 2021 hat LCR sein Angebot erweitert und bietet mit travelista eine eigene Vertriebsplattform für mobile Reiseberater an. Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche "Futouris". Weitere Informationen unter lufthansa-city-center.com.

Lufthansa City Center Reisebüropartner