BabyOne

BabyOne gründet Innovations-Hub zur Entwicklung einer Eigenmarke

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Die Fachmarktkette BabyOne gründet ein Innovations-Hub in der Franchisezentrale in Münster. Ein vierköpfiges Team aus den Bereichen Einkauf, Produkt- und Brandmanagement arbeitet außerhalb des BabyOne Tagesgeschäfts als internes Speedboat an der Entwicklung einer Eigenmarke. Begleitet wird das Team von den drei renommierten Start-Up-Unternehmer*innen Franziska von Hardenberg, Johannes Kliesch und Manuel Müller.

Mit der Entwicklung einer Eigenmarke startet BabyOne als traditionelles Handelsunternehmen in eine neue Ära. "Wir wollen unsere Unabhängigkeit stärken und durch weiteres Wachstum unsere Zukunft sichern", erklärt Familienunternehmer und Geschäftsführer Dr. Jan Weischer. "Dazu werden wir DIE Eigenmarke für alle werdenden und jungen Familien kreieren und uns vom Händler zum Hersteller weiterentwickeln."

"Wir denken das Thema Eigenmarke strategisch komplett neu", ergänzt Dr. Anna Weber, Geschäftsführerin des Franchiseunternehmens BabyOne. "Dank unserer Präsenz mit über 100 Fachmärkten in der DACH-Region und der Beratungskompetenz unserer Verkaufsmitarbeiter kennen wir die Bedürfnisse unserer Zielgruppe sehr genau und können somit eine Eigenmarke entwickeln, die für unsere Kunden einen echten Mehrwert bietet."

Organisatorisch geht BabyOne neue Wege und gründet einen Innovations-Hub für die Ideenfindung, Konzeption und Umsetzung. Das vierköpfige Team arbeitet unter der Leitung von Hasko Heinrici, Director Assortment & Sourcing bei BabyOne, und zusammen mit Anna Weber und Jan Weischer in der Zentrale in Münster agil und in schnellen Sprints an der Strategie und entwickelt die Eigenmarke entlang der ganzheitlichen Wertschöpfungskette - vom Sourcing, über die Produkt- und Preispolitik, die Positionierung und das Branding bis hin zur Vermarktung.

Expertenbeirat als Inkubator

Als Inkubator fungiert der Beirat, der von außen Expertise, Tech-Know-how und neue Arbeitsmethoden einbringt und die strategische Markenentwicklung begleitet. Beiratsmitglieder sind die Start-Up-Unternehmer*innen Manuel Müller, Mitgründer von Emma - The Sleep Company, Johannes Kliesch, Gründer von Snocks und Franziska von Hardenberg, Gründerin von Bloomy Days und The Siss Bliss. "Wir sind sehr stolz, dass wir mit Franziska von Hardenberg, Manuel Müller und Johannes Kliesch drei führende Köpfe aus der Start-Up-Szene zusammenführen konnten, die viel Erfahrung in dem Aufbau von Marken sowie einem rasanten Roll-Out mitbringen", freut sich Jan Weischer. "Es geht vor allem darum, unsere Ideen zu challengen, Impulse von außen zu bekommen und so noch mehr Geschwindigkeit aufzunehmen." Darüber hinaus ist Marcus Diekmann in seiner Rolle als Advisor Change bei BabyOne, die er seit Januar 2020 innehat, Mitglied des Expertenbeirats für die Eigenmarke.

Die neue Marke wird exklusiv über die BabyOne Verkaufskanäle, mehr als 100 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den BabyOne-Onlineshop, vertrieben.

Über BabyOne

BabyOne ist eine Baby- und Kleinkind-Fachmarktkette im Franchise-System und Marktführer in der DACH-Region. Das inhabergeführte Familienunternehmen in zweiter Generation betreibt 34 eigene Fachmärkte, 68 Standorte werden von insgesamt 26 Franchisenehmern geführt. 2009 startete das Unternehmen einen eigenen Online-Shop zunächst als digitales Schaufenster der Fachmärkte. Seit Ende 2019 sind alle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im "Ship-from-Store-Modell" an den BabyOne Online-Shop angebunden. Geschäftsführende Gesellschafter*in der BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH mit Sitz in Münster sind Dr. Anna Weber und Dr. Jan-Willem Weischer. Das Handelsunternehmen beschäftigt 1.200 Mitarbeiter.

https://www.babyone.de

Original-Content von: BabyOne, übermittelt durch news aktuell