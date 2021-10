Irland Information Tourism Ireland

Lonely Planet listet Dublin in die Top 10 der Reiseziele für 2022

Die Hauptstadt Irlands zählt laut Bestseller-Reiseführer zu den herausragenden Reisezielen für 2022

Für die meisten Urlauber in Irland ist Dublin das Einfallstor auf die grüne Insel, mit dem Flugzeug oder der Fähre ist die Hauptstadt Irlands meist die erste Anlaufstelle. Zahlreiche Reisende fahren direkt weiter nach Nordirland, an die Westküste an den Wild Atlantic Way, in Irlands herzliche Mitte oder in Irlands historischen Osten. Dass auch die Hauptstadt der Republik Irland eine Reise wert ist, wissen jedoch nicht nur Irlandfreunde, auch der renommierte Reiseführer Lonely Planet hat Dublin auf Rang sieben in die Top Ten der angesagten Reiseziele für 2022 platziert und damit zu einem Reiseziel erhoben, das man gesehen haben sollte. Der Bestseller-Reiseführer beschreibt Dublin als "eine der bodenständigsten und freundlichsten Städte Europas" und fügt hinzu, dass die "seit langem bekannten Highlights nun durch zusätzliche neue Attraktionen ergänzt werden, die die Hauptstadt noch attraktiver machen und den Reiz der Hauptstadt ausmachen".

Da sich im Jahr 2022 die Veröffentlichung von Ulysses, das moderne Meisterwerk von James Joyce, zum 100. Mal jährt, empfiehlt Lonely Planet, auf den Spuren von Leopold Bloom durch die Unesco City of Literature zu schlendern und die architektonischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Dazu gehören die eleganten georgianischen Plätze, das berühmte Trinity College, in dem das Book of Kells aufbewahrt wird, das Guinness Storehouse, in dem seit 1759 das berühmte schwarze Bier gebraut wird, sowie die historisch bedeutsamen Gebäude Four Courts (Gericht) und General Post Office. Außerdem wird in dem bedeutenden Roman die 1847 erbaute Sweny's-Apotheke genannt, die durch Blooms dortigen Einkauf von Zitronenseife berühmt wurde. Und natürlich werden auch die vielen Pubs erwähnt, in denen bunte Charaktere den Geist der Menschen verkörpern - lange Zeit eine der attraktivsten Attraktionen Dublins. Neben Joyce gibt es übrigens noch zahlreiche weitere Literaten, die in Dublin groß geworden sind, hier lohnt sich ein Besuch des Dublin Writer Museum oder auch des neuen Museum of Literature Ireland.

Heutzutage wird Dublins nicht nur an Schriftstellern reiche Geschichte durch eine "zeitgenössische, liberale Dynamik" ergänzt, die sich in einer Fülle cooler Kleinbrauereien und innovativer Restaurants mit überraschenden Menüs manifestiert. Die Ausgabe 2022 des Lonely Planet Best in Travel legt besonderes Augenmerk auf die besten nachhaltigen Reiseerlebnisse. Irland hat sich die Idee des umweltfreundlichen Reisens zu eigen gemacht, und überall auf der Insel gibt es zahlreiche Möglichkeiten für umweltverträgliche Urlaubserlebnisse, die hohen Genuss mit geringer Umweltbelastung verbinden.

In Dublin stehen Fuß- und Pedalkraft im Vordergrund. Der Stadtkern ist kompakt und leicht zu erkunden, ob zu Fuß oder per Rad. Fahrradstationen machen das Ausleihen einfach, und da die Hälfte der Leihfahrräder hybrid-elektrisch ist, eignen sie sich für alle Fitnessstufen. Die Stadt verfügt über einige großartige Radwege beispielsweise durch den Phoenix Park und entlang des Grand Canal. Wenn Sie Seeluft schnuppern möchten, fahren Sie an die atemberaubende Küste der Dublin Bay. Ein 10 km langer Radweg verläuft zwischen dem Sandymount-Strand und dem Sandycove Tower, wo sich das James Joyce Museum & Tower befindet, in dem Sie sich mit Joyce-Erinnerungsstücken beschäftigen können.

Lonely Planet kommt zu dem Schluss, dass "das moderne Dublin immer noch den ganzen Reiz der Stadt zu Joyces Zeiten hat und darüber hinaus eine Vielzahl von überzeugenden zeitgenössischen Gründen für einen Besuch bietet".

Und dank des Golfstroms ist das Klima ganzjährig gemäßigt, ein Besuch lohnt sich also auch im Winter, wenn die Luft noch ein wenig klarer und alles noch ein wenig entspannter ist. Wie wäre es mit einem Spaziergang am Meer oder mit einem Besuch in einem der viele Museen, zum Teil sogar kostenfrei. Und wer es doch noch ein wenig trubeliger mag, kann ja auch mal das neue Jahr mit dem New Year's Festivalin Dublin einläuten.

Irland ist einfach zu erreichen; die meisten Flüge gehen von mehreren deutschen Städten direkt nach Dublin. Pünktlich zum Herbst gibt es auch wieder eine Alternative Flugroute mehr auf die grüne Insel. Ryanair hat die Verbindung von Frankfurt/Hahn nach Kerry wieder aufgenommen. Ab Ende Oktober geht es in nur zwei Stunden direkt in den Südwesten Irlands.

