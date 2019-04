Irland Information Tourism Ireland

Game of Thrones®: In Glas gegossen

Nordirland ist Hauptdrehort der erfolgreichen Serie

Zum Staffelfinale werden in Belfast sechs riesige Buntglasfenster enthüllt

Nach einer Dekade ist das Ende von Game of Thrones® nah. Die erfolgreichste TV-Serie der Welt geht in ihre achte und letzte Staffel. Als Vermächtnis und um dem außerordentlichen Interesse gerecht zu werden, hat Nordirland als Hauptdrehort sechs riesige Buntglasfenster mit den großen Herrscherhäusern der Serie in Auftrag gegeben. Die Auswahl der Motive erfolgte auf der Grundlage von Online-Suchbegriffen der Fans. Das erste dieser Fenster wird heute in Belfast in der Nähe des Rathauses enthüllt und repräsentiert das Haus Stark. Dessen Hauptsitz ist Winterfell, Drehort war Castle Ward im County Down.

Zusätzlich wurde auf der Webseite www.ireland.com/glassofthrones eine digitale Version des ersten Buntglasfensters freigeschaltet, die weiteren folgen im Wochenabstand. Online können Fans sämtliche abgebildeten Szenen eingehend erforschen und ein Foto hochladen, um ein digitales Selfie zu kreieren, das sie mit Freunden über die Sozialen Netzwerke teilen können.

Nach den zehn handgeschnitzten Türen aus dem Holz der Dark Hedges (Königsweg) und dem gigantischen Wandteppich, der mit dem Ende der Serie 88 Meter lang sein wird, laden auch die Buntglasfenster nach Nordirland ein, um den 26 Drehorten von Game of Thrones® mit epischen Schlachten, feuerspeienden Drachen, den eiskalten Weißen Wanderern oder der Roten Hochzeit noch einmal ganz nahe zu sein. Fotos und Videos zu den Buntglasfenstern stehen im Media Room von Tourism Ireland zum Download bereit.

Links: Game of Thrones Überblick: http://ots.de/z9k1E7 Game of Thrones Buntglasfenster: www.ireland.com/glassofthrones GoT Türen: http://ots.de/C1OwMW GoT Wandteppich: http://ots.de/72JBCt Media Room Download: https://media.ireland.com/de-de/news-releases

