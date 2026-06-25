Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Hanns-Seidel-Stiftung schreibt Medienpreis für (außen-)politische Influencer aus

Dotierung 6.000 Euro, neu ist die Kategorie "von Prittwitz und Gaffron-Preis"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Politik will gut erklärt sein, um Akzeptanz zu finden. Die Meinungsbildung ist hierfür der prägende Prozess. Die Hanns-Seidel-Stiftung setzt einen Impuls für meinungsstarke Inhalte. Der Medienpreis für Politische Influencer in den Sozialen Medien wird auch im Jahr 2026 wieder an kreative Köpfe vergeben, die mit ihren Social Media-Beiträgen, Blogs und Podcasts auf verschiedenen Plattformen junge Menschen für Politik begeistern. Die Stiftung sucht nach herausragenden Beiträgen, die geeignet sind politische Themen verständlich, zielgruppengerecht und kreativ aufzubereiten. Erstmals gibt es auch eine Sonderkategorie Außenpolitik.

Ausschreibung 2026

Der Preis ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert und wird aufgeteilt 2x für Innenpolitik und 1x für Außenpolitik vergeben. Die Verleihung findet während der Medientage 2026 Ende Oktober in München statt. Neu in diesem Jahr ist die Einführung einer außenpolitischen Kategorie. Mit dem "von Prittwitz und Gaffron-Preis für außenpolitische Influencer", der auf eine Initiative unseres Stv. Vorsitzenden Christian Schmidt, Bundesminister a.D., zurückgeht, werden Beiträge ausgezeichnet, die sich differenziert, faktenbasiert und innovativ mit außenpolitischen Themen auseinandersetzen, etwa zu internationaler Zusammenarbeit, Frieden und Sicherheit, geopolitischen Entwicklungen oder globalen Herausforderungen.

Die außenpolitische Sonderkategorie trägt den Namen "von Prittwitz und Gaffron-Preis für außenpolitische Influencer". Sie erinnert an den Diplomaten Dr. Friedrich von Prittwitz und Gaffron (1884-1955), der bereits 1933 aus Protest gegen das nationalsozialistische Regime von seinem Amt als deutscher Botschafter in den USA zurücktrat. Er steht bis heute für demokratische Haltung, internationale Verständigung und verantwortungsvolle Außenpolitik.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die im vergangenen Jahr regelmäßig multimediale Inhalte über verschiedene Social-Media-Kanäle zu politischen Themen eigenständig produziert und publiziert haben. Die Beiträge müssen tagesaktuelles Geschehen oder Hintergründe der lokalen, nationalen oder internationalen Politik thematisieren und darüber informativ, sachlich und verständlich berichten. Die einreichenden Personen können, müssen aber nicht, als Journalistinnen und Journalisten tätig sein.

Einreichung

Der Wettbewerb ist für Social-Media-Beiträge sowie Blogs und Podcasts geöffnet. Bei Sendereihen muss ein Einzelbeitrag zur Bewertung vorgelegt werden. Die maximale Länge der eingereichten Beiträge beträgt 15 Minuten, bei Podcasts 45 Minuten. Selbst- und Fremdnominierungen sind gleichermaßen möglich.Einsendeschluss ist der 30. September 2026. Die eingereichten Beiträge müssen seit dem 1. Januar 2026 veröffentlicht worden sein. Eine unabhängige Jury mit namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Medien wird die Preisträgerinnen und Preisträger bestimmen.

Die Bewerbungsunterlagen müssen enthalten:

- Beiträge mit korrekter und aktueller Verlinkung zum Original-Content

- Datum der Erstveröffentlichung

- ggf. Erklärung zu weiteren an der Produktion beteiligten Personen

- Name, Anschrift und Mail-Kontakt der vorgeschlagenen Person

Die vollständige Ausschreibung steht im Internetangebot der Hanns-Seidel-Stiftung unter https://www.hss.de/ueb...en-medien/

Einsendungen und Rückfragen bitte per Mail an: E-Mail: ref0407@hss.de

Institut für Begabtenförderung der Hanns-Seidel-Stiftung, Referat Medien und Journalistische Förderung

Tel.: +49 (0) 89 1258 427

Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell