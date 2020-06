Hanns-Seidel-Stiftung

Blick in die Welt - neues Webinar-Format der Hanns-Seidel-Stiftung

Auslandsrepräsentanten berichten über ihre Einsatzländer

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ein neues Format - eingeführt coronabedingt - lässt Interessierte in bekannte Länder oder auch weniger bekannte Kulturen blicken. Beim "Blick in die Welt" beschreiben Auslandsmitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) ihre Eindrücke. Das interaktive Webinar ist immer dienstags um 18.00 Uhr online. Kommenden Dienstag (16. Juni) geht es um El Salvador, das von Corona und zwei Wirbelstürmen jüngst extrem geplagte Land in Mittelamerika.

Das Corona-Virus verändert die Welt. Wie gestaltet sich die Situation in anderen Ländern? Wie gehen diese damit um und wie geht es den Menschen dort. So stellt sich die HSS künftig immer dienstags um 18 Uhr die Frage: Was beschäftigt das Ausland politisch, gesellschaftlich und kulturell?

Live-Gespräch mit Repräsentanten vor Ort

Jeden Dienstag gibt es ein Live-Gespräch mit den jeweiligen Repräsentanten der Hanns-Seidel-Stiftung vor Ort. In knapp zwei Stunden wird den Teilnehmern ein exklusiver Überblick zu Land, Leuten und Kultur geboten, Vergleiche zu Bayern und Deutschland gezogen sowie aktuelle Herausforderungen besprochen.

"Politische Bildung macht nicht an den Grenzen Halt. Ein Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus verhilft zu neuen Sichtweisen und kann auch im neuen Format sehr unterhaltend und kurzweilig sein", sagt Stefanie von Winning, Leiterin Politische Bildung und stv. Generalsekretärin der Hanns-Seidel-Stiftung.

Lockeres Gespräch statt Frontalveranstaltung

Gastgeberin ist Margarethe Stadlbauer, Referatsleiterin für Regionalveranstaltungen, die das virtuelle-Live-Gespräch mit den Repräsentanten führt. Das Webinar ist keine Frontalveranstaltung, sondern ein lockeres Gespräch, bei dem die Interaktion ein essenzieller Bestandteil ist. "Fragen unsere Teilnehmer beleben die Debatte und erhalten ein Feedback unserer Interviewpartner, die ausgewiesene Kenner des Landes sind", sagt Stadlbauer und weiter, "die Teilnehmer erhalten dabei exklusive Einblicke in Länder, die man so noch nicht gekannt hat".

Nächste Runde: El Salvador

Am Dienstag, 16. Juni wird Demian Regehr, Leiter des HSS-Büros in San Salvador Rede und Antwort stehen. Ein autoritärer Präsident, ein sich verbreitendes Virus und eine nahende humanitäre Katastrophe nach zwei Wirbelstürmen werden thematisiert, aber auch, worüber die El Salvadorianer gerne lachen, welchen Stellenwert die Familie hat, die Bodenschätze, die Politik oder einfach die Situation in Bildung, Gesundheit oder dem Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln.

Anmeldung und Schlussrunde

Alle Webinare "Blick in die Welt" laufen über das Konferenztool Webex, für den kostenfreien Zugang ist eine Anmeldung unter www.hss.de/veranstaltungen notwendig.

Wer den "Blick in die Welt" 100 Minuten gesehen hat, kann sich in der Schlussrunde über die Chat- und Kamera-Funktion zuschalten für kurze Statements oder Anschlussfragen. Ein neues Zwei-Stunden-Format der Hanns-Seidel-Stiftung, die seit 1967 als CSU-nahe Einrichtung politische Erwachsenenbildung anbietet und im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung weltweit in über 60 Ländern tätig ist.

Termine:

Dienstag, 16.6. 18-20 Uhr.

Blick in die Welt -Was El Salvador bewegt

Margarethe Stadlbauer (HSS München) im Gespräch mit Demian Regehr (HSS San Salvador)

Dienstag, 23.6. 18-20 Uhr

Blick in die Welt - Was Bolivien bewegt

Gespräch mit Rafael Pfister und Philipp Fleischhauer (HSS La Paz und HSS Lima)

Dienstag, 30.6. 18-20 Uhr.

Blick in die Welt -Was die Vereinigten Staaten bewegt

Gespräch mit Christian Forstner (HSS Washington)

Dienstag, 7.7. 18-20 Uhr

Blick in die Welt -Was Großbritannien bewegt

Gespräch mit Anja Richter (HSS London)

Dienstag, 14.7. 18-20 Uhr (Frz. Nationalfeiertag)

Blick in die Welt -Was Frankreich bewegt

Gespräch mit Dr. Philipp Siegert (HSS Paris)

Dienstag, 21.7. 18-20 Uhr

Blick in die Welt -Was Namibia bewegt

Gespräch mit Dr. Clemens von Doderer (HSS Windhoek)

Pressekontakt:

Hubertus Klingsbögl

presse@hss.de

T. 089 1258 262

Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell