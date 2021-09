Deutsche Rentenversicherung Bund

Ehrenamtliche Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Bund: Zuverlässige Hilfe in Corona-Zeiten

Ob bei der freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder in der Kirche: Rund 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich, also fast jede bzw. jeder Dritte. Ehrenamtliche oder freiwillig tätige Menschen tragen erheblich zum funktionierenden sozialen Leben hierzulande bei, denn ohne ihr Engagement könnten viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens nicht existieren. Rund 9.000 Ehrenamtliche bringen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ihre Erfahrungen und ihr Wissen ein, etwa in der Vertreterversammlung und im Vorstand, als Mitglied in Widerspruchsausschüssen sowie als Versichertenberaterin oder -berater. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund anlässlich der Woche des bürgerschaftlichen Engagements hin, die am 10. September eröffnet wird.

Die ehrenamtlichen Versichertenberaterinnen und -berater bilden hierbei ein wichtiges Bindeglied zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und den Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern in ihrer Region. Rund 2.600 Frauen und Männer sind in der Beratung ehrenamtlich für die Deutsche Rentenversicherung Bund tätig.

Die Versichertenberaterinnen und -berater geben Auskünfte zu allen Fragen der Rentenversicherung, helfen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung zu beantragen und das Versicherungskonto zu aktualisieren. Und die Bilanz ist beachtlich. "Jedes Jahr beraten wir auf diesem Weg mehr als eine Million Menschen in Rentenfragen", sagt Alexander Sies, Mitglied im Ausschuss des Vorstandes, der sich mit Renten- und Rehabilitationsfragen befasst. "Die Beratung erfolgt natürlich auch unter Pandemie-Bedingungen, denn die Zeit bleibt ja nicht stehen. Bezahlen muss niemand für unsere Unterstützung. Wir tun das ehrenamtlich." In der Corona-Pandemie wird dieser wichtige Service als Telefonberatung angeboten. Im letzten Jahr wurden rund 200.000 Rentenanträge von Versichertenberaterinnen und -beratern der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgenommen.

Doch wer verbirgt sich eigentlich dahinter? Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater sind selbst Versicherte oder Rentnerinnen und Rentner. Gewählt werden sie von der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund, die sich zu gleichen Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern von Versicherten und Arbeitgebern zusammensetzt.

Die Kontaktdaten einer Beraterin oder eines Beraters in Wohnortnähe sind online auf www.deutsche-rentenversicherung.de gelistet. Sie können auch am kostenlosen Servicetelefon unter 0800 1000 48070 erfragt werden.

