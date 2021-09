Deutsche Rentenversicherung Bund

Gemeinsam die Zukunft gestalten: Deutsche Rentenversicherung Bund beim Festival of Lights

Berlin (ots)

Mehr Wir-Gefühl: Die Deutsche Rentenversicherung Bund präsentiert sich zum vierten Mal in Folge beim Festival of Lights. Dafür wird die Fassade des Hochhauses an der Konstanzer Straße / Ecke Brandenburgische Straße in Berlin-Wilmersdorf vom 3. bis 10. September jeweils von 20:21 Uhr bis 24 Uhr mit Lichtkunst zum pulsierenden Blickfang.

Herzen in Blau und Gelb - den Farben der Rentenversicherung - bilden die zentralen Elemente der Inszenierung. Gewidmet ist sie den rund 25.000 Beschäftigten der Deutschen Rentenversicherung Bund. Denn mit ihrer Arbeit rund um "Rente, Reha, Riester" begleiten sie gut 33 Millionen Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner ein Leben lang und leisten so einen wichtigen Beitrag für die soziale Sicherheit in Deutschland.

Gleichzeitig wirbt die Deutsche Rentenversicherung Bund um Fach- und Nachwuchskräfte: Ein über die gesamte Höhe des Gebäudes fahrender Paternoster (Umlaufaufzug) zeigt, welche Chancen sich Bewerbenden bieten. Eine 3D-Inszenierung gibt animierte Einblicke in die Deutsche Rentenversicherung Bund als Arbeitgeber, projiziert die fortschreitende Digitalisierung, die Werte des Hauses sowie die Orte, an denen bundesweit eine berufliche Karriere möglich ist.

Flexibilität, Sicherheit, Karrierechancen

Als große öffentliche Arbeitgebende bietet die Deutsche Rentenversicherung Bund nicht nur einen sicheren und sinnstiftenden Job, sondern auch viele weitere Vorteile wie flexibles Arbeiten, vielfältige Weiterbildungen und eine gute Bezahlung.

Neben attraktiven Jobangeboten für Fachkräfte aus den Bereichen Medizin, Rechtswissenschaften, IT und vielen weiteren Feldern bietet sie jedes Jahr deutschlandweit rund 700 Ausbildungs- und Studienplätze an. Hinzu kommen Ausbildungsangebote in den 22 Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Mehr zur Karriere bei der Deutschen Rentenversicherung Bund gibt es auf drv-bund-karriere.de im Internet. Dort geben Mitarbeitende persönliche Einblicke in ihr Berufsleben.

