Deutsche Rentenversicherung Bund

Dagmar König zum Service für Versicherte und Arbeitgeber der Deutschen Rentenversicherung Bund

Berlin (ots)

Dagmar König, Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Rentenversicherung Bund, berichtete der heute in Bochum tagenden Vertreterversammlung von den Entwicklungen im Bereich Kundenservice der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Partner in allen Lebenslagen

"Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist ein verlässlicher Partner für Versicherte, Rentner, aber auch für Unternehmen und Behörden", so König. Ihre Serviceleistungen biete sie persönlich, schriftlich, am Telefon, aber immer stärker auch digital an. Umfragen zeigten, dass die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden mit den Leistungen der Rentenversicherung in den letzten Jahren deutlich gestiegen sei, wie die Vorstandsvorsitzende betonte.

Auskunfts- und Beratungsstellen als zentrale Anlaufstelle

Im persönlichen Kontakt seien die Auskunfts- und Beratungsstellen ein wichtiges Aushängeschild. Sie beraten nicht nur zu allen Fragen der Rente und der Rehabilitation, sondern helfen auch beim Ausfüllen von Formularen, so König. "Zusätzlich gehen die Mitarbeitenden der Auskunfts- und Beratungsstellen direkt zu den Menschen vor Ort und bieten Vortragsreihen und Seminare an", hob König hervor. Daneben komme auch der Beratung durch die ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und -berater in der Nachbarschaft eine wichtige Funktion zu. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die nicht in der Stadt leben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Elektronische Angebote von wachsender Bedeutung

Im Zuge der Digitalisierung baut die Deutsche Rentenversicherung die Möglichkeiten aus, Anträge auch elektronisch stellen zu können, so König. Elektronisch möglich seien auch Terminvereinbarungen oder Auskünfte über den Versicherungsverlauf: Allein im letzten Jahr seien die Möglichkeiten über 400.000 Mal genutzt worden, sagte König. Umfassende Informationen zur Rentenversicherung und ihre Leistungen finden die Kundinnen und Kunden auch in den Internetangeboten der Rentenversicherung, die jetzt neu gestaltet werden.

Bescheide verständlicher

Aktuell gestaltet die Deutsche Rentenversicherung Bund ihre Bescheide und Informationsschreiben neu: "Inhalte werden zusammengefasst, orientieren sich stärker am Einzelfall, sind kürzer und übersichtlicher gegliedert. Lange Berechnungen werden durch Erläuterungen ersetzt", erklärte Dagmar König. Und das, so Dagmar König, habe sich bereits positiv ausgewirkt: Umfragen bestätigen, dass sich Rentnerinnen, Rentner und Versicherte mit den neuen Bescheiden viel besser informiert fühlen als zuvor.

Firmenservice unterstützt Arbeitgeber

Weiterhin beleuchtete Dagmar König den Firmenservice, ein Angebot für Arbeitgeber. Diese könnten sich von der Rentenversicherung zu Themen wie Prävention, Rehabilitation oder Betriebliches Eingliederungsmanagement beraten lassen, so König.

Der vollständige Bericht von Dagmar König ist unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de abrufbar.

Pressekontakt:

Dr. Dirk von der Heide

Pressesprecher

Tel. 030 865-89178

Fax. 030 865-27379

pressestelle@drv-bund.de

Original-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell