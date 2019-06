Deutsche Rentenversicherung Bund

Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt in Bochum

Berlin (ots)

Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt am 27. Juni 2019 in Bochum. Die Sitzung des höchsten Selbstverwaltungsgremiums beginnt um 11.00 Uhr und findet statt in der

Gastronomie im Stadtpark (Großer Festsaal) Klinikstraße 41-43 44791 Bochum

Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich. Pressevertreter sind herzlich willkommen.

Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister der Stadt Bochum, wird zu Beginn der Sitzung ein Grußwort sprechen. Anschließend berichtet Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Bundesvorstandes, über die Finanzsituation der Rentenversicherung. Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, spricht unter anderem über die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Es folgt ein Vortrag von Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, zum Thema "Cybersicherheit in der Digitalisierung". Die Tagesordnung der Bundesvertreterversammlung kann im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de eingesehen werden.

Die Bundesvertreterversammlung setzt sich zusammen aus Versicherten- und Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Die bei der Sozialwahl gewählten Mitglieder der Bundesvertreterversammlung sind ehrenamtlich tätig.

