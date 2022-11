Affinity

AFFINITY 2 SETZT EINEN NEUEN STANDARD FÜR KREATIVSOFTWARE.

Nottingham, England (ots/PRNewswire)

Brandneue Produkte erscheinen noch heute, Affinity V2-Universallizenz angekündigt und Affinity Publisher kommt für das iPad.

Serif hat heute die lang erwartete Version 2 seiner preisgekrönten Affinity-Suite enthüllt. Affinity V2 ist ab sofort mit einem großzügigen Rabatt zur Veröffentlichung erhältlich. Alle drei Produkte, deren erste Versionen bereits die Kreativbranchen im Sturm erobert hatten, sind komplett neu aufgesetzt und bieten jede Menge fantastischer neuer Features in einem eleganten neuen Gewand.

Affinity Photo 2 – die leistungsstarke Komplettlösung für Fotobearbeitung und Rastergemälde

– die leistungsstarke Komplettlösung für Fotobearbeitung und Rastergemälde Affinity Designer 2 – der kreative Zeichenprofi für intuitives Grafikdesign und Illustrationen

– der kreative Zeichenprofi für intuitives Grafikdesign und Illustrationen Affinity Publisher 2 – der flinke DTP-Profi für alle Layoutprojekte. Dank StudioLink lassen sich die Werkzeuge der anderen zwei Affinity-Apps direkt in Publisher einsetzen.

Affinity V2 wurde speziell für die Ansprüche kreativer Köpfe entworfen und vereint Fotobearbeitung, Grafikdesign, Illustration und DTP in einem eleganten Workflow, mit dem sich alle Ideen so umsetzen lassen, wie geplant. So eine wirklich runde Komplettlösung gibt es bis jetzt bei keiner anderen App-Suite.

Ashley Hewson, Managing Director des Affinity-Entwicklers Serif, hierzu (alle folgenden Zitate übersetzt):

„Affinity V2 setzt neue Standards für Kreativsoftware und ist bei Weitem die größte und aufregendste Veröffentlichung in der Geschichte von Serif. Zum ersten Mal bringen wir die neuesten und leistungsstärksten Versionen all unserer Produkte gleichzeitig auf den Markt, und ihre Funktionspalette kann sich wirklich sehen lassen.

„Wir bei Serif wissen ganz genau, dass wir nicht für uns selbst arbeiten. Wir arbeiten für die Fotoredakteure, die Künstler, die Illustratoren, die Designer – all die Leute, die sich Tag für Tag auf die Affinity-Apps verlassen.

„Wir haben unermüdlich gearbeitet, um nicht nur viele der neuen Features umzusetzen, die sich unsere Kunden wünschen, sondern auch jede Menge Erweiterungen bei der Bedienung und Optimierungen im Workflow, sodass Sie mit den Apps noch produktiver arbeiten können als je zuvor. Wir sind überzeugt, dass sowohl unsere Stammkunden als auch alle Neueinsteiger diese Affinity-Versionen lieben werden."

Neben den V2-Versionen der bestehenden Affinity-Apps erscheint gleichzeitig auch das lang ersehnte Affinity Publisher 2 for iPad, das nun das Kerntrio der Apps für macOS, Windows und iPadOS vervollständigt. Mit einer riesigen Funktionspalette und seiner intuitiven, auf Touch ausgelegten Oberfläche ist es die erste App für professionelles Seitendesign und DTP, die es auf diese Plattform geschafft hat.

„Als wir unsere kreativen Apps mit vollem Funktionsumfang einer Desktop-Software auf dem iPad veröffentlichten, übernahmen wir weltweit eine Vorreiterrolle und haben einen neuen Standard gesetzt, was Kunden heute von Tablet-Apps erwarten können. Jetzt sind wir die Ersten, die auch alle Features einer DTP-Komplettlösung auf dem iPad anbieten.

„So etwas hat es bisher tatsächlich noch nie gegeben. Affinity Publisher 2 für iPad ist so leistungsstark und das iPad selbst so leicht zu transportieren, dass DTP-Design und Seitenlayouts jetzt nicht mehr an Büros gebunden sind. Arbeiten Sie einfach, wo und wann Sie sich inspiriert fühlen."

Zusätzlich wurde heute auch die Affinity V2 Universallizenz angekündigt, mit der Kunden zu einem Kaufpreis alle Versionen von Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 und Affinity Publisher 2 in einem Paket erwerben können, um damit auf Mac-, PC- und iPad-Geräten zu arbeiten.

Der Preis der Universallizenz beträgt normalerweise 199,99 €, was einer Ersparnis von 382 € gegenüber der Summe aller Einzellizenzen entspricht. Serif gewährt zur Markteinführung jedoch einen gewaltigen Rabatt von 40 %, sodass die gesamte V2-Suite jetzt für 119.99 € erhältlich ist. Und wie üblich – nur ein Kaufpreis, kein Abo.

Ashley Hewson hierzu abschließend (alle Zitate übersetzt): „Die Möglichkeit, alles zu einem Preis zu kaufen, macht Affinity für viele brillante und inspirierende kreative Köpfe weltweit zur einzigen sinnvollen Option, da sie ansonsten keinen Zugriff auf die bestmöglichen Werkzeuge hätten. In letzter Zeit gab es eine Menge Spekulationen, ob wir uns auch auf Abomodelle verlegen, und ich freue mich besonders, hier und heute zu bestätigen, dass dem nicht so ist!

„Viele unsere Bestandskunden haben die Apps aus anderen App-Stores gekauft, und leider können wir auf diesem Umweg keine Upgrade-Preise anbieten. Das war auch der Hauptgrund für diesen großen Rabatt zur Markteinführung. So können all unsere Kunden die Upgrades für ältere Versionen zu einem fantastisch günstigen Preis erwerben."

Wer nicht alle Apps benötigt, kann selbstverständlich auch Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 oder Affinity Publisher 2 einzeln für Mac, PC oder iPad kaufen – natürlich mit demselben Rabatt von 40 % zur Markteinführung. Für alle Apps, inklusive denen der V2-Universallizenz, gibt es auch eine 30-tägige kostenlose Testversion.

Alle Produkte können Sie über https://affinity.serif.com kaufen.

