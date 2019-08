Neues Gebeco Themenjahr "Wasser ist Leben"

Gebeco GmbH & Co KG

Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Es nährt uns, verbindet uns, schürt die Sehnsucht und weckt Lebensfreude. Nicht umsonst zieht es Menschen immer wieder an die Meere, Seen und Flüsse dieser Welt. Als Ursymbol des Lebens steht Wasser gleichzeitig für Schöpfung und Zerstörung, für Fülle und Mangel sowie für Reinheit aber auch Verschmutzung. Städte und ganze Zivilisationen verdanken ihm ihre Geburt, ihren Reichtum und manche sogar ihren Untergang. Jede Kultur und Religion räumt der Ressource Wasser ihren ganz eigenen Platz ein. Auf zwölf neuen Dr. Tigges Studienreisen folgen Gebeco Gäste dem Thema "Wasser ist Leben" durch 27 Länder. In inspirierenden Gesprächen mit den Einheimischen erfahren sie mehr über das sensible Gleichgewicht zwischen Wassermangel und Wasserüberfluss. Gemeinsam entdecken sie, wie es um den Schutz dieser lebenswichtigen Ressource steht - ein Thema, das weltweit Brisanz besitzt.

Die Reise zur Quelle des Lebens

"Mit unserem Themenjahr wollen wir einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs über das sensible Thema Wasser leisten," sagt Thomas Bohlander, COO bei Gebeco. "Ohne Wasser ist unser Leben nicht vorstellbar. Wie sehr unser kultureller und wirtschaftlicher Reichtum von der Ressource Wasser abhängig ist, erleben unsere Gäste auf unseren weltweiten Themenjahrreisen hautnah." Die zwölf Dr. Tigges Studienreisen führen durch 27 Länder. Auf der Suche nach der Quelle des Nils reisen Gebeco Gäste von Uganda nach Ägypten, der Mekong führt die Gruppe von Thailand über Laos nach Vietnam und Kambodscha, an den Inneren Ufern Indiens werden die Reisenden Zeugen des Überlebenskampf der Göttin Ganges und in den USA folgen sie den Träumen Mark Twains entlang des Mississippis. Aber auch Länder wie Usbekistan, sind Teil des Gebeco Themenjahres. "Wasser ist Leben - was dies bedeutet versteht man am besten in einem Land, in dem es kaum Wasser gibt", betont Bohlander. Die Hälfte aller Themenjahrreisen sind Kleingruppenreisen mit maximal 16 Teilnehmern. Zudem hat Gebeco viele Themenjahrreisen passend zum Aspekt Wasser besonders nachhaltig gestaltet. Mit der Funktion "Reiseschwerpunkte" können Website Besucher das Gebeco Reiseangebot entsprechend filtern.

Wasser - kostbares Gut Zentralasiens

Nirgendwo sonst auf der Welt wird Wasser als so kostbar empfunden wie in Wüsten-Regionen. In Usbekistan ist Wasser seit jeher ein strategischer Rohstoff und das Konfliktpotenzial zwischen den Nachbarstaaten dementsprechend groß. Auf der 15-Tage-Dr. Tigges Studienreise "Wasser - kostbares Gut Zentralasiens" bestaunen die Reisenden die Mythen und Legenden der Oasenstädte Usbekistans. Ohne das kostbare Wasser, kann der Zauber der Seidenstraße allerdings nicht existieren. Wie Inseln im unendlichen Wüstenmeer liegen die Oasen des Landes scheinbar im Nirgendwo. Ihre reichverzierten Kuppelbauten schimmern in den verschiedensten Türkis-Tönen. Eine Farbe, die sich stark von den Erdtönen der restlichen Umgebung abhebt und die Gruppe unmittelbar an Wasser erinnert. Auf diesem basiert der Reichtum der Städte, die wie Kulissen aus 1001 Nacht erscheinen. Doch was passiert, wenn das Wassermanagement eines Landes versagt? Die Reisenden gehen der Frage nach. Sie treffen Landwirte, die mit versalzenen Böden kämpfen, diskutieren am Ufer des Aralsees, dessen fatales Schicksal, lassen sich von einem Meister der Miniaturmalerei die Bedeutung der Farbe des Wassers für die islamische Kunst erklären und lauschen an heiligen Quellen alten Legenden und Sagen. Die Reisenden verlassen Usbekistan inspiriert von den Visionen der jungen Bevölkerung, die ihr Land trotz der Herausforderungen zu einer neuen und diesmal nachhaltigen Blüte führen möchten.

"Wasser - kostbares Gut Zentralasiens", Gebeco Länder erleben 15-Tage- Dr. Tigges Studienreise ab 2.595 EUR inkl. Flüge Link zur Reise: www.gebeco.de/2M1T007

Termine: 16.05.-30.05., 29.08.-12.09.2020

Vormerktermine: 09.05.-23.05.2021

Alle Themenjahrreisen auf einen Blick: https://www.gebeco.de/themenjahr-2020-wasser-ist-leben

