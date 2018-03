Mit Gebeco werden Reisende zu Vermittlern zwischen den Kulturen

Kiel (ots) - Gebeco feiert 40-jähriges Jubiläum und hat sich vorgenommen, auf der ITB (Internationale Tourismusbörse Berlin) seine Überzeugung mit der ganzen Welt zu teilen. "Damals, so wie heute, bin ich davon überzeugt, das ein durchdachter Reiseablauf, der alle Facetten eines Landes berücksichtigt, das Verständnis für Menschen fremder Kulturen und deren unterschiedlichen Lebensweisen entscheidend fördert," sagt Ury Steinweg, Gründer und Geschäftsführer von Gebeco. "Menschen verbinden lautet das Motto von 13 einzigartigen Themenjahr-Reisen, mit denen Gebeco sein 40-jähriges Jubiläum feiert, die wir auch auf der ITB in Berlin vorstellen möchten". Speziell entwickelte Reisen, bieten den Gebeco-Gruppen die Möglichkeit, außergewöhnliche Persönlichkeiten zu entdecken, was Menschen verbindet und trotz allem Trennenden immer wieder zusammenführt. Der Kieler Reiseveranstalter führt Gruppen an Orte, die durch kulturelle Unterschiede geprägt wurden. Gemeinsam mit ihrer speziell geschulten Gebeco-Reiseleitung erfahren die Teilnehmer welche Herausforderungen das Zusammenleben verschiedener Lebensweisen mit sich bringt und gehen historischen sowie aktuellen Konflikten zwischen Ländern und Völkern auf den Grund. Die Reisenden bestaunen das kulturelle Erbe, welches z.B. muslimische Mauren im christlichen Spanien hinterlassen haben, fragen, wie eine friedliche Zukunft für Israel, Palästina und Jordanien aussehen kann und überqueren auf den Spuren der lateinamerikanischen Einwanderer die US-amerikanische Grenze zu Mexiko. Jede Reise ist bunt, authentisch, inspirierend und setzt die Gebeco Philosophie in die Tat um: Fremde Kulturen und Widersprüche verstehen, gemeinsam unvergessliche Momente erleben und Menschen verbinden.

Partner und Kunden werden auf der ITB am Gebeco-Stand, Halle 25, Stand 109, erwartet, um einen Einblick in die facettenreiche und multikulturelle Welt von Gebeco zu bekommen und die unglaubliche Philosophie von Gebeco zu verstehen.

Reisebeispiele

Zwischen Islam und Christentum

Ausgangspunkt der 12-Tage-Studienreise ist Marrakesch in Marokko, Afrika. Inmitten von Farben, Gerüchen und Geräuschen sitzt die Gruppe bei einem Minztee zusammen und erfährt von ihrer qualifizierten Studienreiseleistung Wissenswertes über Marokko, die Maurische Baukunst und den Beitrag des Orients zur europäischen Geschichte. Von Tanger aus überqueren die Reisenden mit der Fähre die Straße von Gibraltar und finden sich unvermittelt auf britischem Boden in Gibraltar wieder. Gleich danach erreicht die Gruppe Spanien und begibt sich nach Sevilla, um den Alcázar zu bestaunen. Hier wird der Einfluss der Mauren auf die Kunst und Architektur des christlichen Spaniens im 14. Jh. besonders deutlich. Beim Bummel durch das Labyrinth des alten jüdischen Viertels Santa Cruz, genießt die Gruppe den romantischen Flair der andalusischen Hauptstadt. Doch auch die Gegenwart Spaniens ist von interkulturellen Begegnungen geprägt: Mit der Fundación Sevilla Acoge besuchen die Reisenden eine Organisation, die sich für Flüchtlinge aus Nordafrika einsetzt. Weiter führt die Reise nach Córdoba. Die Stadt, deren Vorläufer bis in die römische Antike reicht, war im Mittelalter ein bedeutendes Zentrum des Islams und zeitweilig eine der größten Städte der Welt. In der Moscheenkathedrale Mezquita-Catedral von Córdoba bestaunen die Reisenden einen der schönsten Sakralbauten der Welt. Bevor es wieder nach Hause geht, erreicht die Gruppe Granada. Hier öffnet die rote Burg der Alhambra mit ihren unglaublichen Gartenanlage die Türen zum magischen Orient.

"Zwischen Islam und Christentum", Gebeco Länder erleben 12-Tage-Studienreise ab 1.795 EUR inkl. Flüge Link zur Reise: www.gebeco.de/254T013 Termine: 16.03.-27.03., 06.04.-17.04., 20.04.-01.05., 04.05.-15.05., 28.09.-09.10., 19.10.-30.10., 02.11.-13.11.2018

Indien - auf dem langen Weg zum Frieden

In keinem anderen Land sind so viele verschiedene Religionen innerhalb der Gesellschaft präsent wie in Indien. Nicht immer ist dieses Zusammenleben unkompliziert oder gar spannungsfrei. Begegnungen über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg, bauen Brücken des Verständnisses und wirken stärker und nachhaltiger als jede theoretische Auseinandersetzung. Daher trifft die Gruppe zusammen mit ihrer Deutsch sprechenden Studienreiseleistung, Mr. Satish Goswami. Selbst in Pakistan geboren, ist er Geschichtskenner und Fürsprecher eines friedlichen Zusammenlebens zwischen Indien und Pakistan. Seit Jahren begleitet er indische Sikh-Gruppen zu den heiligen Stätten, die heute in Pakistan liegen. Auf ihrer Reise durch den Norden Indiens erfährt die Gruppe mehr über den Hinduismus als tolerante Weltreligion und wie sich dieser im modernen indischen Alltag zeigt. Ein Besuch des Goldenen Tempels steht ebenfalls auf dem Programm. In diesem wichtigsten Heiligtum der Sikhs sind auch Angehörige anderer Religionen willkommen und dürfen die Vorzüge einer kostenfreien Verpflegung und Übernachtung genießen. Anschließend besucht die Gruppe die tibetische Siedlung McLeod Ganj und spricht mit einem Mönch, der die Grundgedanken des tibetischen Buddhismus erklärt, der auf Mitgefühl, Respekt und Toleranz beruht.

"Indien - auf dem langem Weg zum Frieden", Gebeco Länder erleben 15-Tage-Studienreise ab 2.495 EUR inkl. Flüge Link zur Reise: www.gebeco.de/285T039 Termine: 11.03.-25.03., 17.10.-31.10., 07.11.-21.11.2018

Alle Themenjahr-Reisen 2018 im Überblick:

Jordanien und Israel: "Brücken über den Jordan", 14-Tage-Studienreise ab 2.695EUR Marokko und Spanien: "Zwischen Islam und Christentum", 12-Tage-Studienreise ab 1.795EUR Spanien: "Kulturelle und regionale Vielfalt in Spanien", 12-Tage-Studienreise ab 2.195EUR Sizilien: "Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann", 8-Tage-Studienreise ab 1.695EUR Zypern: "Geteiltes Zypern - bald wiedervereinigt?", 11-Tage-Studienreise ab 1.595EUR Bosnien und Herzegowina, Serbien, Alabnien, Montenegro, Kosovo: "Kulturen und Landschaften des Balkans", 13-Tage-Studienreise ab 2.295EUR Russland: "Russland verstehen", 8-Tage-Studienreise ab 1.995EUR Belgien, England, Schottland: "Großbritannien: Das vereinigte Königreich und Europa", 11-Tage-Studienreise ab 2.595EUR USA, Mexiko: "Kulturelle Brücken zwischen Nord- und Lateinamerika", 15-Tage-Studienreise ab 5.195EUR Indien: "Indien auf dem langen Weg zum Frieden", 15-Tage-Studienreise ab 2.495EUR Vietnam: "Brücken bauen - Vietnam verstehen", 17-Tage-Studienreise ab 3.095EUR Myanmar: "Myanmar - ein Land auf dem Weg zur eigenen Identität", 18-Tage-Studienreise ab 3.695EUR China und Taiwan: "China und Taiwan - zwei Seiten, ein China", 16-Tage-Studienreise ab EUR 3.455

Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation) ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. Euro Umsatz einer der führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen im deutschsprachigen Raum. Im Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr. Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen, Erlebnis-Kreuzfahrten, Abenteuerreisen mit goXplore u.v.m. Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen im Mittelpunkt. Gebeco engagiert sich für einen nachhaltigen Tourismus und trägt seit 2011 das Nachhaltigkeits-Siegel "CSR-Tourism-certified".

