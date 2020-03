TUIfly

Buchungsstart 2021: TUI fly veröffentlicht als erste Airline den Sommerflugplan

- 4,5 Millionen Sitzplätze in 25 Sonnenziele und zurück - Top 3 Destinationen sind Mallorca, Kreta und Rhodos - Kostenlose Umbuchungsoption im Sommer 2020 - Düsseldorf bleibt größte TUI fly-Station

Gute Nachrichten für alle Reisenden, die ihren Urlaub langfristig umplanen möchten: Als erste deutsche Airline hat TUI fly den Flugplan für die Sommersaison 2021 freigeschaltet. Das Angebot umfasst rund 4,5 Millionen Sitzplätze, von denen mehr als die Hälfte auf die griechischen Inseln, insbesondere Kreta und Rhodos sowie auf die Kanaren entfallen. Der Spitzenreiter im Programm bleibt jedoch Mallorca: 70 mal pro Woche startet der beliebte Ferienflieger zur größten Baleareninsel.

"Aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus können viele Reisen derzeit nicht wie geplant stattfinden. Wir ziehen deshalb die Buchungsfreigabe für den Sommer 2021 vor, um unseren Fluggästen zusätzliche Flexibilität und Sicherheit bei der Reiseplanung zu bieten, sodass sie die langersehnte Auszeit auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können. Ob auf die Kapverden, nach Zypern oder Kos - jetzt ist die Zeit der Vorfreude und wir liefern dafür den passenden Flugplan zu 25 beliebten Sonnenzielen", sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer TUIfly GmbH.

Die weiß-blauen Boeing 737 starten auch im nächsten Jahr wieder von 13 Abflughäfen in Deutschland und in der Schweiz zu etwa 460 wöchentlichen Flügen ans Mittelmeer, auf die Kanarischen Inseln und die Kapverden, nach Portugal, Ägypten und Marokko. Das größte Kontingent mit mehr als 830.000 Sitzplätzen in die Sonne und zurück entfällt dabei auf den Flughafen Düsseldorf, der damit weiterhin die größte TUI fly Station bleibt, dicht gefolgt von den Airports in Frankfurt/Main und Hannover. Daneben nimmt TUI fly auch von Berlin, Basel, Köln/Bonn, Karlsruhe/Baden-Baden, Hamburg, Nürnberg, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken und Stuttgart Kurs gen Süden.

Fluggäste, die im Aktionszeitraum bis zum 16. April 2020 bei TUI fly einen Flug buchen und zwischen Mai 2020 und September 2020 vereisen möchten (ausgenommen Tunesien), profitieren von einer kostenlosen Umbuchungsoption, um die Planung des nächsten Urlaubs zu erleichtern. Bei Bedarf ist die Umbuchung auf Flüge bis zum Ende des Sommerflugplans 2021 möglich, um einen sorgenfreien Urlaub zu ermöglichen.

An Bord der TUI fly dürfen sich die Fluggäste auf ein vielfältiges Cateringangebot freuen: Für den großen Hunger hält das TUI fly Bistro mehrere Menüs bereit, die bis 48 Stunden vor Abflug unter www.tuifly.com/de/service/catering.html zu attraktiven Preisen hinzugebucht werden können - dazu zählt auch die TUI fly Currywurst. Grundsätzlich sind je nach Tarif bereits Snacks und Getränke an Bord inbegriffen. Darüber hinaus steht für alle Fluggäste im TUI fly Café ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken zur Verfügung, die an Bord erworben werden können.

