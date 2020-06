wbpr_Kommunikation, Bayerbach

"Löwin" gewinnt internationalen Redner-Wettbewerb

Award für das Thema "von der Wildnis fürs Business lernen"

Am 19. Juni 2020 fand der Internationale Speaker-Wettkampf in Wiesbaden statt. In nur vier Minuten redete sich Stephanie Kulak zum Sieg mit dem Thema "Was man von der afrikanischen Wildnis als Manager für die Geschäftswelt lernt" und ist damit eine der wenigen Frauen in dieser Disziplin.

Stephanie Kulak (48) aus München hat den Redner-Wettbewerb gewonnen, der mit 72 TeilnehmerInnen aus über neun Nationen zugleich einen neuen Weltrekord aufstellt. Sie nahm die Zuhörer vor Ort und im Youtube-Livestream mit in die Savanne, um die imaginäre Spur eines Löwen zu verfolgen. Die wichtige Erkenntnis für Manager: Wer mit eingeschränktem Blickwinkel nur an alten Mustern haftet, verläuft sich. Wer aufmerksam bleibt und seiner Intuition folgt, findet was er sucht. Publikum und Jury waren vom authentischen Vortrag und den Analogien zur Geschäftswelt begeistert. "Stephanie beherrscht genau das, was ein Top-Redner können muss: starke Bilder im Kopf des Gegenübers zu erzeugen. Sie gehört auf die Bühnen dieser Welt", so der Veranstalter und Top-Speaker Hermann Scherer. "Ich fühle mich sowohl im Busch als auch im Business zu Hause. Meine große Erfahrung aus beiden Welten gebe ich an Unternehmen weiter, denn das Verhalten der Tiere ist eine optimale Grundlage, um unseren Umgang miteinander in der Arbeitswelt zu verdeutlichen", so Stephanie Kulak. Martina Kapral überreichte den Award in der Kategorie Speaker-Agentur mit den Worten: "Wir zeichnen heute eine Löwin aus".

Über Stephanie Kulak

Stephanie Kulak (48) ist sowohl in der Geschäftswelt als auch in der Wildnis zu Hause. Nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Marketing- und PR-Beraterin in Deutschland begann sie eine zweite Karriere als Wildnis-Guide in Afrika. Sie lebte und arbeitete über neun Jahre mitten im Busch. Zuletzt baute sie in Südafrika als erste Frau eine Akademie für Wildnis-Guides auf und leitete diese als Geschäftsführerin. Heute ist Sie als Business Trainerin und Speakerin zum Thema "Natural Leadership" tätig und arbeitet in Teilzeit für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Hier betreut sie ein Projekt, das Wildnis in Deutschland fördert.

Über den zweiten internationalen Speaker Slam

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, ins Leben gerufen von Top-Speaker Hermann Scherer. In nur vier Minuten müssen die Vortragenden ihr Publikum begeistern. Die Herausforderung ist es, einen Vortrag konsequent zu kürzen, die Kernbotschaft dennoch überzeugend zu vermitteln und sich dabei mit den Zuhörern zu verbinden. Das ist die Königsklasse im Profi-Speaking. Teil der Jury waren Martina Kapral (Redneragentur), Jörg Rositzke (Geschäftsführer Hamburg 1), Martin von Hirschhausen (Redner), Ulrike Luckmann (Ghostwriterin), Ben Panther (Eventexperte), Nicole Schlösser (Lufthansa). Dieses Mal traten 72 Speaker aus über neun Nationen gegeneinander an und brachen damit den Weltrekord. Der Slam wurde auch live auf Youtube übertragen.

https://www.youtube.com/watch?v=E258ITc4Z6I&t=155s

Stephanie Kulak 4:16:10 (Speaker #58)

