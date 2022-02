Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)

"Fakten-Futter": Neuer DVT-Podcast in Doppelmoderation geht online

Bonn (ots)

In neuer Doppelmoderation begrüßen Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung des Deutschen Verbands Tiernahrung e.V. (DVT), und Paula Bukowski, Referentin für Markt- und Agrarpolitik beim DVT, im Podcast "Fakten-Futter" spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche. In kurzweiligen rund 30-minütigen Folgen stehen einmal monatlich verschiedenste Gäste aus wissenschaftlicher Forschung, Politik, Verbänden oder dem Handel zu einem Schwerpunktthema Rede und Antwort. Ob Verbrauchertrends, die aktuelle Ausrichtung der Tierhaltung, die Ernte oder die gemeinsame europäische Agrarpolitik - als Teil der Wertschöpfungskette bei der Herstellung von tierischen Lebensmitteln tragen die Tiernahrung und die Fütterung von Nutztieren ihren positiven Teil bei. Welchen genau, wird in jeder Folge schwerpunktmäßig beleuchtet.

Zu Beginn jeder Episode geben die beiden Moderatoren außerdem einen kurzen Blick auf das aktuelle Geschehen in einer für die Landwirtschaft spannenden Zeit der Transformation und des Umbruchs.

Erste Folge mit ifok-Geschäftsführer Henning Banthien

In der ersten Folge ist Henning Banthien zu Gast bei Dr. Hermann-Josef Baaken und Paula Bukowski. Der Geschäftsführer des Instituts für Organisationskommunikation (ifok) erläutert unter anderem, wie eine Entwicklung und Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien in der Agrar- und Ernährungsbranche gelingen kann und Konflikte zu einem Konsens "moderiert" werden können.

Der DVT-Podcast "Fakten-Futter" ist über Spotify, Apple Podcasts sowie über die DVT-Homepage dvtiernahrung.de abrufbar.

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.

Original-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuell