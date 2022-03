Die neue Pantene Pro-V Miracle Serum Pflegekollektion - Tiefenpflege fürs Haar angereichert mit Serum-Nährstoffen

Schwalbach am Taunus (ots) - Frauen tendieren dazu, sich seltener die Haare zu waschen. Das bringen zum einen Trends wie no-(sham)poo, less wash und co-wash (conditioner only wash) mit sich, aber auch die Tatsache, dass Frauen zunehmend unzufriedener mit herkömmlichen Shampoos sind*. Sie befürchten, dass dem Haar ...

mehr