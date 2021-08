Zespri International

Keine Zeit für gesunde Ernährung? Einfach zur Kiwi greifen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Viel los im Job, schnell die Kinder abholen, dann noch den Haushalt schmeißen: Unser Alltag ist oft stressig und voller Herausforderungen. Dabei bleibt eine gesunde Ernährung häufig auf der Strecke - zumindest dann, wenn sie viel Zeit für Einkauf und Zubereitung in Anspruch nimmt.

Erst im Supermarkt lauter frische Zutaten einkaufen, dann zu Hause etwas Leckeres und Gesundes daraus kochen - dafür ist manchmal einfach keine Zeit. Dann ist die Kiwi der perfekte Snack, denn sie ist klein, handlich, lecker und voller Nährstoffe!

Besonders nährstoffreiche Frucht

Dank mehr als 20 verschiedener Vitamine und Mineralstoffe gibt die Kiwi - völlig zurecht! - das gute Gefühl, den Körper mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgt zu haben:

Sie ist so reich an Vitamin C, dass bereits ein Stück Obst den durchschnittlichen Tagesbedarf eines Erwachsenen deckt.[1] Kiwis sind außerdem eine natürliche Quelle von

Folat, das für das Zellwachstum benötigt wird,

das für das Zellwachstum benötigt wird, Kalium , das wichtig ist für Nerven und Muskeln ist,

, das wichtig ist für Nerven und Muskeln ist, Ballaststoffen für eine gesunde Verdauung und

für eine gesunde Verdauung und Antioxidantien, die vor schädlichen Erregern schützen können.

Noch dazu haben sie wenig Kalorien und einen niedrigen glykämischen Index, durch den sie in Verbindung mit dem hohen Ballaststoffgehalt den Blutzuckerspiegel stabil halten können.

Aufschneiden, auslöffeln, genießen!

Nicht zuletzt ist die Kiwi ein unkomplizierter Snack, den man immer und überall genießen kann: Einfach aufschneiden und auslöffeln, fertig!

Wer zudem eine Zespri(TM) Kiwi wählt, kann sicher sein, eine Kiwi mit konstant köstlichem Geschmack zu erhalten. Ganz gleich, ob die spritzige Green Kiwi oder die saftig-süße SunGold(TM) Kiwi von Zespri(TM)!

Und das aus gutem Grund: Bei Zespri(TM) zielt jeder einzelne Anbauschritt darauf ab, dass sich die Früchte und damit ihr Geschmack bestmöglich entwickeln können und jede Kiwi erst im Zustand der optimalen Reife geerntet wird.

Über Zespri(TM)

Mit einem globalen Betriebsumsatz von 3,36 Mrd. NZ$ (rund 2,02 Mrd. Euro) im Jahr 2019/20 ist Zespri eine der weltweit erfolgreichsten Vermarktungsgesellschaften im Agrarsektor und Weltmarktführer bei Premium-Kiwis. Mit Sitz in Mount Maunganui, Neuseeland, ist Zespri zu 100 Prozent im Besitz von aktuellen oder ehemaligen Kiwi-Züchtern und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Neuseeland, Asien, Europa und Amerika.

Im Namen von 2.800 Erzeugern in Neuseeland und 1.500 Erzeugern in anderen Ländern verwaltet Zespri die Produktentwicklung, das Lieferungs- und Vertriebsmanagement sowie die Vermarktung von Zespri Green, Zespri SunGold, Zespri Organic, Zespri Gold, Zespri Sweet Green und Zespri Red Kiwifruit.

[1] *Eine Zespri(TM) SunGold(TM) mit mindestens 53 g oder eine Zespri(TM) Green mit mindestens 91 g enthält 100 % des empfohlenen Tagesbedarfs an Vitamin C.

Durchschnittsgewicht einer Zespri(TM) SunGold(TM): 89,7 g. Durchschnittsgewicht einer Zespri(TM) Green: 92,5 g.

Original-Content von: Zespri International, übermittelt durch news aktuell