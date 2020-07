BAUR

BAUR Beachwear Check: So badet Deutschland!

Bild-Infos

Download

Burgkunstadt (ots)

Aufgrund von Corona, klappt in diesem Jahr weder Ibiza noch Ägypten, aber auch an den heimischen Gewässern will man sich luftig bräunen. Der Online-Händler BAUR hat daher ausgewertet, was die Deutschen für Strand, Garten und Schwimmbad favorisieren. So viel sei gesagt: Die Frauen mögen es knapp, die Männer vor allem bequem!*

Selbstbewusstsein ist keine Frage des Alters!

Ob Ost oder West, Nord oder Süd: Der Bikini ist bei den Damen der absolute Renner in Punkto Bademode und bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Stolze 80 % bevorzugen den Zweiteiler! Besonders überraschend: Während die 68- bis 77-Jährigen Frauen am meisten Badeanzüge kaufen, ist bei den über 77-Jährigen Damen der Bikini mit 58 % auf der Beliebtheitsskala wieder weiter oben! Dieser Trend lässt sich ebenso bei den Herren beobachten: Die Männer aller Altersklassen ziehen die bequeme Badeshorts der knappen Badepants vor, aber auch hier überraschen uns die Oldies: Während 45 % der 58 bis 67 Oldies die Badepants bevorzugen, landen bei 69 % der über 77-Jährigen die modische Shorts im Badekörbchen.

Und die absoluten Topseller?

Langeweile am Strand? Nicht diesen Sommer! "Von verspielt bis verrucht: Die Bademode-Trends sind aufregend wie lange nicht. In Sachen Schnitt geben vor allem One Shoulder-Oberteile den Ton an. Die asymmetrisch geschnittenen Tops sind alles andere als langweilig und sorgen für ein echtes Mega-Dekolleté. Übrigens: Auch süße Off-Shoulder-Modelle bleiben dieses Jahr en vogue. Wer es etwas verspielter mag, kommt mit schulterfreien Carmen-Schnitten voll auf seine Kosten.", sagt Daniela Wilhelms, Head of Category Management & Private Label, baur.de.

* Quelle: BAUR Statistik Bademode 2019, basierend auf 1000 Kund*innen.

