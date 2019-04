Align Technology, Inc.

Meilenstein in der Zahngesundheit

Karies Früherkennung ohne schädliche Strahlung - 5D Digital-Scanner durchleuchtet Zähne

Amsterdam (ots)

Für eine verbesserte Zahngesundheit sorgt ab sofort die neue, digitale 5D Infrarot-Technologie aus dem Hause Align Technology. Seit über 20 Jahren für die nahezu unsichtbare Zahnbegradigung durch Invisalign Aligner bekannt, sorgt das Unternehmen nun für einen Meilenstein in Sachen Zahngesundheit und Früherkennung. Das neue System wurde letzte Woche erstmals auf der zahnmedizinischen Fachmesse IDS in Köln vorgestellt.

Two in one: Mittels neuester Scan-Technologie kann der iTero Element 5D nicht nur die Position der Zähne bestimmen, sondern gleichzeitig dabei helfen, Karies im Frühstadium zu erkennen. Schnell und komfortabel - und dies vollkommen ohne schädliche Strahlung!*

In kürzester Zeit durchleuchtet der mobile Handscanner Zähne im Ober- und Unterkiefer. Durch die Erfassung mehrerer Bildaufnahmen gleichzeitig, wird ein umfassendes Abbild des Gesundheitszustands der Zähne in 3D und intraoraler Farbe möglich. Zudem erkennt das digitale Scansystem auch Schwachstellen, sogar in den Zahnzwischenräumen, die vom klassischen Röntgengerät nicht oder nur schwer erfasst werden können. Der digitale Scan kann sofort per Bildschirm aufgezeigt und beispielsweise direkt für die Weiterverarbeitung im Labor verwendet werden. Mehrfache, zeitraubende Arztbesuche werden damit hinfällig.

Weiterer Vorteil der neuen Technologie: Mit dem Vergleich verschiedener Scan-Ergebnisse im Zeitverlauf können wichtige Rückschlüsse und Empfehlungen für die längerfristige Behandlung der Zähne abgeleitet werden. Ein großer Schritt für eine verbesserte Zahngesundheit und den langfristigen Erhalt schöner und gesunder Zähne.

Über Align Technology, Inc.

Align Technology entwickelt und produziert das Invisalign System, das fortschrittlichste transparente Aligner System der Welt, sowie iTero intraorale Scanner und Dienstleistungen. Die Produkte von Align unterstützen Zahnärzte dabei, die von ihnen erwarteten klinischen Ergebnisse zu erzielen und ihren Patienten effektive und innovative Behandlungen der Zähne anzubieten. Besuchen Sie www.aligntech.com und www.invisalign.de für weitere Informationen.

© 2019 Align Technology (BV). Alle Rechte vorbehalten. INVISALIGN und ITERO ELEMENT sowie weitere Bezeichnungen sind Marken bzw. Dienstleistungsmarken von Align Technology, Inc. oder von Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen; eventuell sind diese Marken bzw. Dienstleistungsmarken in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen.

*Daten bei Align Technology archiviert, Stand: 04.12.2018

Pressekontakt:

headspace pr gmbh&co. kg

katja krug

katja@headspace-pr.com

0172 7074054

Original-Content von: Align Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell