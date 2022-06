Sozialverband Deutschland (SoVD)

Schirmherr des SoVD-Inklusionslaufs steht fest

Berlin (ots)

SoVD-Präsident Adolf Bauer: "Wir freuen uns über Özcan Mutlu gleich doppelt: Als Teilnehmer und als Schirmherrn!"

Der Countdown läuft: nach zwei langen Jahren Corona bedingter Zwangspause lädt der Sozialverband Deutschland (SoVD) am 25. Juni wieder zum großen Inklusionslauf nach Berlin ein. Die Sportveranstaltung ist ein Wettbewerb für Menschen mit und ohne Behinderungen und eines der beliebtesten inklusiven Laufevents Deutschlands.

SoVD-Präsident Adolf Bauer ist sehr froh über die Zusage des ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Grünen: "Der Inklusionslauf beweist, dass Hindernisse überwunden werden können. Umso mehr freuen wir uns über die Zusage des diesjährigen Schirmherrn, der dies genauso verkörpert: Özcan Mutlu übernimmt als Präsident des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Berlin nicht nur dieses Ehrenamt, er nimmt auch selbst in einer Staffel am Lauf aktiv teil."

Der SoVD-Inklusionslauf startet am 25. Juni 2022 auf dem Tempelhofer Feld in Berlin und hat sechs Wettbewerbe: Den Bambinilauf (300 Meter), den Staffellauf (4x400 Meter) sowie Läufe über 1 Kilometer, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer und 10 Kilometer. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm sowohl für aktive als auch für Besucher. Der Start- und Zielpunkt der Wettbewerbe liegt in der Nähe des Parkeingangs Tempelhofer Damm am S- und U-Bahnhof Tempelhof.

Die Veranstaltung wird vom SoVD in Kooperation mit der Lebenshilfe Berlin, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und dem Berliner Leichtathletikverband (BLV) organisiert. Die Aktion Mensch fördert das inklusive Projekt.

Alle Infos zum gesamten Event, zu den Startzeiten und zur Anmeldung gibt es auf www.inklusionslauf.de.

Original-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuell