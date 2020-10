BVL Bundesvereinigung Logistik e.V.

Deutscher Logistik-Kongress 2020 in Berlin eröffnet

Herausforderung angenommen

Bremen (ots)

Wirtschaftsbereich sieht die Chancen der Krise / Top-Themen sind ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit

Berlin. Unter dem Motto "Nachhaltig gestalten - Winning the Next Decade" hat am heutigen Mittwoch der dreitägige Deutsche Logistik-Kongress 2020 der Bundesvereinigung Logistik (BVL) als rein digitale Veranstaltung in Berlin begonnen. Das Programm wird im Internet übertragen.

"Viele große Themen scheinen hinter den Pandemie-Auswirkungen kleiner geworden zu sein. Das sind sie aber nicht: Strukturelle Herausforderungen der Wirtschaft, nationale Egoismen, der Klimawandel, die Verkehrswende, die digitale Transformation, sie sind alle noch da", so der Vorstandsvorsitzende der BVL, Prof. Thomas Wimmer, in seiner Eröffnungsrede. Allen Akteuren im Wirtschaftsbereich Logistik sei jedoch eines gemeinsam: "Wir wollen die Chancen der Krise für eine robuste Gestaltung der Lieferketten nutzen, zum Beispiel den Digitalisierungsschub, die Überprüfung von Sourcing-Strategien und des Primats der Kostenminimierung."

Das Motto des Kongresses, das schon im November 2019 formuliert worden war, gibt also unverändert die Richtung vor. Es gilt, logistische Prozesse nachhaltig zu gestalten, um in der neuen Dekade zu bestehen. "Wir haben nur diese eine Welt und müssen unsere Beiträge leisten, sie den nachfolgenden Generationen zu erhalten", unterstrich Wimmer. Ökonomie und Ökologie seien vereinbar und die Logistik setze bereits heute entsprechende Konzepte in der Praxis um: "Wir nennen es "Nachhaltigkeit durch Effizienz". Höhere Wirtschaftlichkeit durch weniger Ressourcenverbrauch ist praktizierter Umweltschutz", so der Vorstandsvorsitzende. Er wies jedoch darauf hin, dass Ware heute und in Zukunft transportiert werden muss und Bewegung Ressourcen verbraucht - ebenso wie Informationsflüsse im Internet energieaufwändig sind. "Um den Ressourcenverbrauch und damit die Emissionen weiter zu senken, müssen wir den Hebel an den richtigen Stellen ansetzen", so Wimmers Appell.

Beispiele für unternehmerische Strategien in der Logistik, die Nachhaltigkeit im Blick haben, sind

- maßgeschneiderte intermodale Transportwege, die auf Teilstrecken jeweils den umweltverträglichsten Verkehrsträger nutzen, - die konsequente Nutzung der Digitalisierung, um realwirtschaftliche Abläufe über den "digitalen Zwilling" zu optimieren, - der Einsatz von Robotern, um Arbeitsabläufe ergonomischer zu gestalten und - Qualifizierungsmaßnahmen, um allen Mitarbeitern den Nutzen und die Handhabung neuer digitaler Tools zu vermitteln.

Die Rednerinnen und Redner zum Kongressauftakt waren Karl Gernandt (Kühne Holding AG), Christoph Bornschein (TLGG Group), Hildegard Müller (VDA) und Dr. Sigrid Nikutta (Deutsche Bahn AG) sowie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Weitere Hauptredner im weiteren Verlauf der Veranstaltung sind Frank Dreeke (BLG Logistics Group), Simone Menne (Multi-Aufsichtsrätin), Heinrich Dr.-Ing. Claas Helmke (GermanZero e.V.), Frank Thelen (Freigeist Capital), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Béatrice Guillaume-Grabisch (Nestlé S.A.).

Wirtschaftliche Erholung

Der Logistik-Indikator auf Basis der August- und der Septemberumfrage 2020 legt die Prognose nahe, dass es ein V-förmiger konjunktureller Verlauf werden dürfte. Denn vieles spricht dafür, dass der Wirtschaftsbereich Logistik eine zügige Erholung erlebt, wenige Monate nach dem steilen wirtschaftlichen Absturz in Folge des Corona-Lockdowns und der massiven Störung der internationalen Lieferketten. Derzeit sind alle Indikatorwerte nach oben gerichtet: die Geschäftslage, die Erwartungen und der Klimawert insgesamt.

In der Hochphase des Lockdowns wurden Lieferketten empfindlich gestört. Die Logistik in Deutschland hat aber unter Beweis gestellt, wie leistungsfähig sie ist und wie schnell und flexibel sie reagieren kann. Manche Branchen melden massive Umsatzeinbrüche um 80 Prozent in den Monaten des Lockdowns, um 10 oder 20 Prozent auf das das gesamte Jahr bezogen. Wie bereits in der Wirtschaftskrise 2008/2009 erfahren die Logistik-Dienstleister einen Verstärkungseffekt in der Amplitude, müssen also extremere Schwankungen verkraften als Industrie und Handel.

Pressefotos vom Kongress werden sukzessive in druckfähiger Auflösung im Internet zur Verfügung gestellt: https://www.bvl.de/presse/fotos

Pressekontakt:

Ulrike Grünrock-Kern, Tel.: +49 (421) 173 84 21; Mail: gruenrock-kern@bvl.de

Original-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell