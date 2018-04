Besucher erleben Logistik bei AUDI in Neckarsulm am Tag der Logistik 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43329 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/BVL Bundesvereinigung Logistik e.V./Matthias Stark/Audi" Bild-Infos Download

Bremen (ots) - Die Logistik ist mit mehr als drei Millionen Beschäftigten und einem Umsatz von 263 Milliarden Euro im Jahr 2017 der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands. Dennoch ist ein Großteil der Logistik für die breite Öffentlichkeit unsichtbar. Der von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. initiierte Tag der Logistik soll die spannenden Seiten und die Vielseitigkeit des Wirtschaftsbereiches für alle interessierten Menschen erlebbar machen, in ganz Deutschland und darüber hinaus. Insgesamt rund 320 Veranstaltungen sind in diesem Jahr im Angebot - jede davon für Besucher kostenfrei. Das Programm ist dabei so facettenreich wie die Anbieter aus Dienstleistung, Industrie, Handel und Forschung: Betriebsrundgänge, Fachvorträge, Planspiele, Karrieremessen oder Schiffsrundfahrten. Wer teilnehmen möchte, sollte sich jetzt anmelden. Die Gewinnung neuer Talente und Fachkräfte ist auch beim 11. Tag der Logistik wieder ein großes Thema. Nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer fehlen in Deutschland insgesamt rund 1,6 Millionen Fachkräfte, jedes zweite Unternehmen kann offene Stellen nicht besetzen. Davon ist auch die Logistik betroffen. Nicht zuletzt deswegen nutzen viele Unternehmen die Chance, am Tag der Logistik ihren Betrieb und die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten vorzustellen. Wer sich also für eine Laufbahn in der Logistik interessiert, der sollte eine der vielen Karriereveranstaltungen besuchen. Auch für diejenigen, die nur mal wissen möchten, wie Logistik eigentlich funktioniert, lohnt sich ein Blick auf www.tag-der-logistik.de.

Diese Länder bieten Veranstaltungen am Tag der Logistik 2018

Deutschland, Griechenland, Irland, Litauen, Luxemburg, Martinique, die Niederlande, Polen, Portugal, die Republik Korea, Rumänien, die Russische Föderation, die Schweiz, Singapur, Südafrika, Tschechien, die Türkei, Ungarn, die Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich Viele Unternehmen, Marken und Institutionen sind am Tag der Logistik engagiert. Hier einige Beispiele aus dem Gesamtprogramm:

Aus dem Bereich der Industrie

AUDI (Ingolstadt), BASF (Ludwigshafen), Daimler (Stuttgart), Porsche (Stuttgart), Rolls Royce Power Systems und MTU Friedrichshafen (Brownstown/USA, Singapur, Überlingen), Ubimax (Bremen, Frankfurt), TWI (Karlsruhe)

Aus dem Bereich Handel

Amazon (Dortmund), DocMorris (Heerlen, Niederlande), Edeka (Lauenau), Hornbach (Essingen, Lehrte, Vilshofen), Hellenic Institute of Logistics Management (Piraeus/Griechenland), IKEA (Berlin, Duisburg, Hamburg), Parts Europe (Wasserliesch), Stahlgruber (Sulzbach-Rosenberg), Zalando (Lahr im Schwarzwald)

Aus dem Bereich Logistikdienstleistung und Transport

Dachser (Österreich: Hörsching, Stans, Wundschuh. Schweiz: Lyss, Regensdorf. Deutschland: Malsch, Überherrn, Schönefeld, Bremen), DAKOSY (Hamburg), DB Netz (Karlsruhe, Berlin), DHL (Essen, Florstadt), FedEx (an den Flughäfen Berlin, Köln/Bonn und München), Fiege (Mönchengladbach, Bremen, Neuss, Worms), Hermes (Haldensleben, Hamburg, Ketzin/Havel, Ohrdruf, Friedewald, Langenhagen), KNV Logistik (Erfurt), Kühne + Nagel (Mainz, Mannheim, Bremen, Leipzig, Hannover, Haiger, Nürnberg), Röhlig (Bremen, Johannesburg/Südafrika), DB Schenker (Amt Wachsenburg, Arnstadt, Augsburg, Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Großbeeren, Hannover, Köln, Nürnberg, Saarbrücken, Hamburg, Szigetszentmiklós/Ungarn), UPS (Köln, Frankfurt), Yusen Logistics (Duisburg, Düsseldorf)

Häfen und Terminalbetreiber

BEHALA - Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft (Berlin), bremenports (Bremen, Bremerhaven), Contargo (Neuss, Koblenz, Mannheim, Wörth) Cuxport und DFDS Seaways (Cuxhaven), Brunsbüttel Ports (Brunsbüttel), Delta Ports (Wesel), Duisburger Hafen (Duisburg), Flughafen Berlin Brandenburg (Berlin), Hapag-Lloyd (Hamburg), Lufthansa Cargo (Frankfurt, München, Hamburg), RheinCargo (Köln), Seehafen Wismar (Wismar), Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (Fürth, Konstanz), Trierer Hafengesellschaft (Trier)

Aus den Bereichen Ausbildung, Weiterbildung und Forschung

BIBA - Bremer Institut für Produktion und Logistik (Bremen), BVL Russia (Moskau, Moskovskaja Oblast/Russland), Fraunhofer CML (Hamburg), Fraunhofer IFF und Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Hochschule Emden Leer (Leer), Hochschule Fresenius (Hamburg), Hochschule Fulda (Fulda), Hochschule Konstanz, Technische Hochschule Mittelhessen (Friedberg), TU Berlin (Berlin), University of Economics in Katowice (Katowice/Polen)

Job- und Karrieremessen

11. Studententag der LogistikRuhr (Dortmund), Nacht der Logistik (KNI - Kompetenznetz Individuallogistik, Osnabrück), Vom Klicken bis zum Klingeln (MIT Rhein-Kreis Neuss, Neuss), Logistikmesse des Netzwerks Weiterbildung Duisburg (Netzwerk Weiterbildung Duisburg), Volle Fahrt voraus - Seefahrtberufe für Haupt- und Realschüler (Staatliche Seefahrtsschule Cuxhaven), Tag der Logistik 2018 in Neumünster - Die Zukunft ist die Logistik (Wirtschaftsagentur Neumünster), Schüler-Aktionstag (Unternehmen d. Logistik Agentur Oberfranken, BVL Regionalgruppe Südwestsachsen/Oberfranken), automüller Hof

Treffpunkt im Netz ist, wie auch in den vergangenen Jahren, die Website www.tag-der-logistik.de. Dort können Teilnehmer sich über das Programm informieren und sich für die Veranstaltung ihrer Wahl anmelden.

Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent: www.twitter.com/tagderlogistik / www.facebook.de/tagderlogistik Rückfragen von Veranstaltern und Teilnehmern an: Dagmar Köß, Projektleiterin des Tags der Logistik, Tel.: 0421 / 173 84 45; E-Mail: koess@bvl.de

