Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué weitere vier Jahre zum Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes gewählt

Am Freitag, den 1. April 2022, hat das Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué mit großer Mehrheit für weitere vier Jahre zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Der neue Vorstand tritt seine Amtszeit turnusgemäß am 26. September an.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Justizministerin a. D. und Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, wurde erneut zur stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Manfred Richter, ehemaliger MdB und Oberbürgermeister a. D. der Stadt Bremerhaven,bleibt weitere vier Jahre Schatzmeister. Neue Beisitzerin des Vorstands wird Dr. Maren Jasper-Winter, frauenpolitische Sprecherin sowie Sprecherin für Aus- und Weiterbildung der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss, Vorsitzender des Kuratoriums, erklärt: "Seit dem 24. Februar 2022 ist die politische Welt eine andere. Was wir jetzt erleben, ist mehr als eine Zeitenwende. Jedes Politikfeld muss neu verortet werden. Auch die deutsche Politik wird neu gedacht. Der Angriffskrieg Russlands gegen Europa, die Corona-Pandemie, der schleichende Autoritarismus - selten war eine liberale Denkfabrik mehr gefordert. Die liberale Stiftung wird als Vordenker und Vermittler dieser Veränderungen eine zentrale Rolle für den gesellschaftlichen Diskurs spielen".

Das Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bestätigte zudem Liane Knüppel, ehemalige Präsidentin des Verbandes der Stipendiaten und Altstipendiaten der Stiftung, als stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums. Florian Rentsch, Staatsminister a. D. und Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda Banken e. V., wurde als zweiter Stellvertreter des Kuratoriumsvorsitzes gewählt. Außerdem wurde Bettina Stark-Watzinger, Bundesbildungsministerin, neu in das Kuratorium gewählt.

Als Hauptgeschäftsführerin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit wurde Annett Witte für vier Jahre bestellt.

