GEP

DIE FÜHRENDE ITALIENISCHE FLUGGESELLSCHAFT ITA AIRWAYS ENTSCHEIDET SICH FÜR DIE KI-GESTÜTZTE BESCHAFFUNGSSOFTWARE VON GEP. ITA AIRWAYS WIRD DAMIT IHREN GESAMTEN SOURCE-TO-CONTRACT PROZESS FÜR ALLE DIREKTEN UND INDIREKTEN AUSGABEN IN GANZ ITALIEN UMGESTALTEN

Clark, N.J. (ots/PRNewswire)

GEP®, ein führender Anbieter von Beschaffungssoftware und Beschaffungsdienstleistungen, der weltweit Unternehmen der Fortune 500 und Global 2000 zu seinen Kunden zählt, kündigte heute an, dass sich ITA Airways, eine der führenden Fluggesellschaften in Europa mit derzeit 45 Zielen im Streckennetz, nach einer Prüfung verschiedener Konkurrenzprodukte für GEP SOFTWARE™, die branchenführende Beschaffungs- und Lieferketten-Software, entschieden hat.

ITA Airways, die sich über das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium zu 100 % im Besitz der italienischen Regierung befindet und Mitglied der Luftfahrt-Allianz SkyTeam ist, wird GEP SMART™ einsetzen, um ihren gesamten Source-to-Contract (S2C) Prozess, der Beschaffung, Vertragsmanagement und Lieferantenmanagement umfasst, umzugestalten und zu automatisiseren. Dadurch sollen engere Beziehungen mit Lieferanten in Europa geschaffen und mehr Wert für Kunden und alle Stakeholder geschöpft werden.

In Zeiten hoher Energiekosten und steigender Materialkosten, wird ITA Airways dank der GEP SOFTWARE die Beschaffung digitalisieren, Einblicke in die Ausgaben in Echtzeit gewinnen und ihren Passagieren einen deutlichen Mehrwert bieten können.

Zur GEP SOFTWARE gehören GEP SMART™ , vor kurzem zum zweiten Mal in Folge zur besten Beschaffungssoftware der Welt gekürt, und GEP NEXXE™, die Cloud-native, vereinheitlichte Lieferketten-Plattform der nächsten Generation. Kunden aus den Fortune 500 und Global 2000 können damit optimale Wirtschaftlichkeit, Agilität, Sichtbarkeit und verwertbare Kenntnisse zu allen Funktionen der Beschaffung, des Einkaufs und der Lieferketten erlangen. Gleichzeitig werden umständliche Infrastruktur und Supportkosten ausgeschaltet, um höchste Renditen zu erzielen.

Über GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARETM bietet preisgekrönte digitale Beschaffungs- und Lieferketten-Plattformen, die globale Unternehmen dabei unterstützen, agiler, resilienter, wettbewerbsfähiger und profitabler zu werden. Mit schön gestalteten Benutzeroberflächen und flexiblen Workflows bietet GEP® Benutzern erfrischend neue, intuitive, digitale Arbeitsplätze, die auf eine außerordentlich hohe Benutzerakzeptanz treffen und zu bedeutsamen Steigerungen bei der Produktivität im Team und auf der persönlichen Ebene führen. GEP-Produkte nutzen maschinelles Lernen und kognitive Informatik, fortgeschrittene Daten- und semantische Technologien, IoT, mobile und Cloud-Technologien und wurden entwickelt, um die laufende technologische Neuerungen zu integrieren. GEP-Software lässt sich einfach und schnell mit Vorgängersystemen und Systemen von Drittanbietern wie SAP, Oracle und alle anderen führenden ERP- und F&A-Softwarelösungen integrieren. Überragender Kundensupport und -service haben GEP zum Branchenführer bei Kundenzufriedenheit und Kundenbindung gemacht. Als führend in mehreren Magic Quadrants von Gartner eingestuft, erhalten die Cloud-native Software und die digitalen Geschäftsplattformen von GEP regelmäßig Auszeichnungen und Anerkennung von Branchenanalysten, Forschungsunternehmen und Medien, darunter Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders und Spend Matters. GEP SOFTWARE gehört zu GEP in Clark, New Jersey, USA, dem weltweit führenden Anbieter von Beschaffungs- und Lieferkettenstrategie, Software und Managed Services. Mehr erfahren Sie unter www.gepsoftware.com .

