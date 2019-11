GEP

Serco entscheidet sich für GEP und die Beschaffungssoftware SMART by GEP® für ihre globale Transformationsinitiative

- Internationales Unternehmen für öffentliche Dienstleistungen wählt die KI-basierte Beschaffungssoftwareplattform und Managed Procurement Services von GEP für eine integrierte Transformationsinitiative, die sowohl In- als auch Outsourcing integriert

GEP, ein führender Anbieter von Beschaffungs- und Lieferkettenlösungen für FTSE 250-, Fortune 500- und Global 2000-Unternehmen weltweit, gab heute bekannt, dass Serco Group plc, ein internationaler Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen, GEP als strategischen Partner ausgewählt hat. GEP wird ihre Procurement Managed Services und die Beschaffungssoftware SMART by GEP® zur Verfügung stellen, die branchenführende KI-gestützte, Cloud-native digitale Plattform für die direkte und indirekte Beschaffung.

Serco mit Hauptsitz in Hook, Hampshire, Großbritannien, ist das jüngste Mitglied einer beeindruckenden Liste branchenführender Unternehmen mit Sitz in Großbritannien und Europa, die GEP für eine vollständige Transformationslösung wählen, die Strategiedienstleistungen, digitale Technologie und Managed Services umfasst.

Im Rahmen eines globalen Transformationsprogramms wird GEP die Aktivitäten von Serco in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Asien-Pazifik mit Dienstleistungen in den Bereichen Sourcing, Marktintelligenz, Lieferantenmanagement und Beschaffungsprozesse ausstatten. Zusätzlich hat Serco die einheitliche Beschaffungssoftwareplattform SMART by GEP eingesetzt, um eine breite Palette von Funktionen für das Ausgabenmanagement, die Nachverfolgung von Einsparungen, sowie Sourcing, Vertragsmanagement und Lieferantenmanagement zu integrieren.

Mit Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und Amerika sowie fundiertem Prozess- und Fach-Know-how in verschiedenen spezialisierten Branchen ist GEP weithin anerkannt als führender Anbieter von einheitlichen Beschaffungs- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen für komplexe globale Unternehmen und als eindeutig bevorzugter Anbieter für globale Beschaffungs- und Supply-Chain-Transformationsinitiativen.

Das KI-gestützte Produkt SMART by GEP bietet vollständige Source-to-Pay-Funktionalität in einer ansprechenden und einfach zu bedienenden, Cloud-nativen digitalen Plattform, einschließlich Ausgabenanalyse und Sourcing, Vertragsmanagement, Lieferantenmanagement, Procure-to-Pay, Einsparungsprojektmanagement und Nachverfolgung von Einsparungen, Rechnungsstellung und andere damit verbundene Funktionalitäten.

GEP, ein Leader in den Gartner Magic Quadrants für Strategic Sourcing (Source-to-Contract)- und Procure-to-Pay-Software, hat für seine spezialisierte Software und Dienstleistungen von allen großen Analysten- und Forschungsinstituten im Beschaffungs- und Supply-Chain-Sektor höchste Auszeichnungen erhalten.

Informationen zu GEP

GEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zu steigern und den Unternehmens- und Shareholder-Wert zu maximieren.

Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, unübertroffene Sach- und Fachkenntnisse sowie intelligente, leidenschaftliche Menschen - so schafft und liefert GEP konsolidierte Supply-Chain-Lösungen in einer beispiellosen Größenordnung und mit einzigartiger Leistungsfähigkeit und Effektivität.

GEP wurde als Leader in Gartner Magic Quadrants, als Sieger in der Kategorie Best Procurement Software und Best P2P Provider bei den World Procurement Awards, als Best Procurement Consultancy bei den CIPS Supply Management Awards und als Best Provider bei den EPIC Procurement Excellence Awards ausgezeichnet und wird von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters und CPO Rising regelmäßig als Innovator und Marktführer für direkte und indirekte Source-to-Pay-Beschaffungssoftware anerkannt.

GEP wurde außerdem von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP als führend bei Managed Procurement Services (Procurement Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus hat das führende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, ALM Intelligence, GEP als Leader in den Bereichen Beschaffungsstrategie und Supply Chain Consulting eingestuft.

Mit 21 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien und auf dem amerikanischen Kontinent unterstützt GEP mit Hauptsitz in Clark, New Jersey Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Weitere Informationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischen Leistungen und Managed Services finden Sie unter www.gep.com. Weitere Informationen über SMART by GEP, unsere Cloud-native, einheitliche Source-to-Pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com.

