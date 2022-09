Degeto Film GmbH

Friederike Becht und kreative Gewerke erhalten Deutschen Fernsehpreis 2022 für ARD-Degeto-Produktionen

Frankfurt am Main (ots)

Bei der auf zwei Abende aufgeteilten Preisverleihung des 23. Deutschen Fernsehpreises 2022 in Köln gingen vier der insgesamt zwölf Auszeichnungen für fiktionale Programme an Produktionen, die im Auftrag oder in Koproduktion der ARD Degeto entstanden sind.

Friederike Becht wurde als Beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Schneller als die Angst" (Rowboat Film und Fernsehproduktion), einer sechsteiligen Thrillerserie im Auftrag der ARD Degeto in Zusammenarbeit mit dem MDR, ausgezeichnet. Bereits am Dienstag wurde bei der "Nacht der Kreativen" Friederike Weymar für ihre Arbeit in der Kategorie Bester Schnitt Fiktion ebenfalls für "Schneller als die Angst" geehrt. Für die von ARD Degeto und rbb koproduzierte Serie "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit" (UFA Fiction GmbH; Constantin Film GmbH) konnten sich Inga Humpe, Tommi Eckart und Matthias Petsche über die Ehrung in der Kategorie Beste Musik Fiktion freuen. Petra Albert (Szenenbild) erhielt die Auszeichnung für die Beste Ausstattung Fiktion ebenfalls für die sechsteilige historische Serie.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto: "Wir freuen uns sehr für die vier Preisträger:innen des diesjährigen Deutschen Fernsehpreises, die für ihre bemerkenswerte Arbeit an ARD-Degeto-Produktionen ausgezeichnet worden sind. Eine großartige Leistung von Friederike Becht und den kreativen Gewerken! Ohne den unermüdlichen Einsatz seitens Macher:innen, Schauspieler:innen und Kreativen sowie auch deren gesamtem Teams an unseren gemeinsamen Projekten könnten wir nicht solch einzigartiges Programm in Das Erste und die ARD Mediathek bringen. Unser Glückwunsch an die Gewinner:innen und die Produktionen!"

Eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitz von Wolf Bauer hatte bei ihren Entscheidungen Programme im Zeitraum 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 ausgewählt. Der Deutsche Fernsehpreis wird von RTL, ZDF, SAT.1, ARD und Deutscher Telekom gestiftet.

