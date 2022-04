Degeto Film GmbH

IMPULS PREIS 2022: Nachwuchspreis der ARD Degeto erstmals mit dem Schwerpunkt Diversität

Einreichungen noch bis zum 30. April 2022 möglich

Frankfurt am Main

Den filmischen Nachwuchs auf die Herausforderungen des deutschen Film- und Fernsehmarktes vorzubereiten und Talente auf ihrem Weg in die Tätigkeit als Drehbuchautor*innen zu fördern - das ist ein wichtiges Anliegen der ARD Degeto. Seit 2014 vergibt die ARD-Filmtochter den Impuls Preis, der sich an Studierende der deutschsprachigen Filmhochschulen wendet. In diesem Jahr steht der Preis erstmals unter einem besonderen Schwerpunkt: der Diversität in ihren vielfältigen Dimensionen.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto: "Die ARD Degeto als eine der wichtigsten Auftraggeberinnen für fiktionale Produktionen in Deutschland hat eine besondere Verantwortung, die Vielfalt unserer Welt in ihren Programmen abzubilden. Wir möchten mit dem diesjährigen Impuls Preis Autor*innen am Anfang ihres Berufslebens dazu einladen, Geschichten und Ideen mit dem Fokus Diversität zu entwickeln, um unseren Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" um interessante, unterhaltsame, originelle, vielleicht bislang unentdeckte Aspekte zu bereichern."

Der Impuls Preis ist mit 7.500 Euro dotiert und garantiert den Gewinner*innen einen Treatmentauftrag für den Hauptabendsendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" sowie die Chance, den Stoff bis zum finalen Drehbuch zu entwickeln. Fünf der bislang siegreichen Exposés wurden inzwischen auch filmisch umgesetzt. Der Impuls Preis der ARD Degeto bietet somit jungen Filmschaffenden die Möglichkeit, sich auf Anhieb einem großen Publikum zu präsentieren.

Einsendeschluss ist der 30. April 2022.

Die Teilnahmebedingungen im Detail und weitere Informationen unter https://www.degeto.de/impuls/

