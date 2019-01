Degeto Film GmbH

Zwei Oscar-Nominierungen für "Werk ohne Autor"

Koproduktion von ARD Degeto und BR hat Chancen auf Sieg in den Kategorien "Bester nicht-englischsprachiger Film" und "Beste Kamera"

Die ARD Degeto/BR-Koproduktion "Werk ohne Autor" des Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck ist einer von fünf Oscar-Nominierten in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" und damit weiterhin im Rennen um die diesjährigen Academy Awards, die am 24. Februar in Los Angeles verliehen werden. Zudem ist der Film in der Kategorie "Beste Kamera" nominiert.

"Wir freuen uns sehr, dass Florian Henckel von Donnersmarcks 'Werk ohne Autor' weiterhin auf Oscar-Kurs ist. Die Oscars gelten als die weltweit wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche und die Nominierung von 'Werk ohne Autor' unterstreicht einmal mehr die absolut außergewöhnliche Qualität des Films: Angefangen bei Florian Henckel von Donnersmarcks Regie über Caleb Deschanels Kameraführung bis hin zum leidenschaftlichen Einsatz aller Beteiligten vor und hinter der Kamera. Sie bestätigt uns ein weiteres Mal darin, dass wir mit unserem Kino-Engagement auf dem absolut richtigen Weg sind", sagte Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto.

Inspiriert von wahren Begebenheiten, erzählt "Werk ohne Autor" vom dramatischen Leben des Künstlers Kurt Banert (Tom Schilling) und seiner leidenschaftlichen Liebe zu Elisabeth Seebald (Paula Beer) sowie dem folgenschweren Verhältnis zu seinem undurchsichtigen Schwiegervater Professor Seeband (Sebastian Koch). Dessen wahre Schuld an den verhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben kommt letztlich in seiner Kunst und seinen Bildern ans Licht.

Florian Henckel von Donnersmarck führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch. Neben Tom Schilling, Paula Beer und Sebastian Koch spielen u.a. Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Hanno Koffler, Ina Weisse, Jeanette Hain, Jörg Schüttauf, Ulrike C. Tscharre, Evgeniy Sidikhin, Hans-Uwe Bauer, Bastian Trost, Rainer Bock, Mark Zak, David Schütter, Franz Pätzold, Hinnerk Schönemann, Johanna Gastdorf, Florian Bartholomäi, Jonas Dassler, Cai Cohrs u.a.. In Gastrollen sind Ben Becker und Lars Eidinger zu sehen. Für die Redaktion zeichnen Carolin Haasis (ARD Degeto), Christine Strobl (ARD Degeto), Bettina Ricklefs (BR) und Carlos Gerstenhauer (BR) verantwortlich.

"Werk ohne Autor" ist eine Produktion von Pergamon Film und Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit ARD Degeto, BR, Beta Cinema sowie in Zusammenarbeit mit Sky Deutschland; gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg, FilmFernsehFonds Bayern, Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, Mitteldeutsche Medienförderung, Filmförderungsanstalt, Deutscher Filmförderfonds und Tschechischer Staatlicher Kinematografie Fonds. Als Produzenten fungierten Jan Mojto, Quirin Berg, Florian Henckel von Donnersmarck, Max Wiedemann, Christiane Henckel von Donnersmarck.

