BABYLON BERLIN erhält den BAMBI als "Beste Serie"

Berlin / Frankfurt am Main (ots) - BABYLON BERLIN, die Gemeinschaftsproduktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film, hat heute den BAMBI für die "Beste Serie" erhalten. Die Serie von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries wurde bei der 70. BAMBI-Verleihung im Theater am Postdamer Platz in Berlin mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet.

Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto: "Den BAMBI für BABYLON BERLIN als ´Beste Serie` ist gleichermaßen Auszeichnung und Anerkennung für die großartige Leistung und das unermüdliche Engagement aller Beteiligten. BABYLON BERLIN ist die erfolgreichste Serie im deutschen Fernsehen. Wir freuen uns sehr!"

Nach dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis (u.a. als Beste Serie), dem Bayerischen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera sowie der österreichischen Romy ist dies erneut eine große nationale Auszeichnung für dieses Ausnahme-Projekt. Die Serie BABYLON BERLIN hatte ihre erfolgreiche Free-TV-Premiere vom 30.9. bis zum 8.11.18 im Ersten.

BABYLON BERLIN ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film. Verantwortliche Redakteure von BABYLON BERLIN sind Christine Strobl, Sascha Schwingel und Carolin Haasis (ARD Degeto), Gebhard Henke und Caren Toennissen (WDR), Marcus Ammon und Frank Jastfelder (Sky Deutschland). Produzenten für X Filme sind Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg. Staffel 1 & 2 wurden gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem German Motion Picture Fund, der Film- und Medienstiftung NRW sowie Creative Europe MEDIA der Europäischen Union.

