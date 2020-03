Deutscher Ethikrat

Deutscher Ethikrat veröffentlicht Empfehlungen zu Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise

Berlin (ots)

Am morgigen Freitag, dem 27. März 2020, wird der Deutsche Ethikrat seine Ad-hoc-Empfehlung "Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise" veröffentlichen.

Aufgrund der gegenwärtigen Lage wird der Rat dazu keine Pressekonferenz abhalten.

Gern senden wir Interessenten - vorab mit Sperrfrist - den Downloadlink zur Ad-hoc-Empfehlung "Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise" zu.

Hinweis für TV-Sender:

Aufgrund des sich bereits abzeichnenden Interesses der Medien an dieser Ad-hoc-Empfehlung steht der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Herr Prof. Dr. Peter Dabrock, am morgigen Freitag, dem 27.03.2020, 10:00 Uhr für TV-Interviews in Fürth zur Verfügung.

Anmeldung an florian@ethikrat.org erbeten. Die genaue Anschrift teilen wir Ihnen auf Anfrage gern mit.

Allen anderen Medienvertretern vermitteln wir gern Ansprechpartner für Telefon-Interviews.

