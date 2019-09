Marketing Club Hamburg e.V.

Hamburg Marketing Club und DACHINA interchange Management veranstalten zweiten DACHINA Markendialog in Hamburg

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am Freitag hat der Marketing Club Hamburg bereits zum zweiten Mal den DACHINA Markendialog als Mitveranstalter ausgerichtet. Kern der Veranstaltung ist der Austausch zwischen den beiden Wirtschaftsregionen China und Deutschland/Österreich/Schweiz, um die bestehende und potentielle Zusammenarbeit zwischen diesen Regionen weiter zu fördern und auszubauen.

Mehr als 500 Gäste haben am 6. September 2019 im Hotel Grand Elysée eine hochkarätige Veranstaltung erlebt - mit namhaften Vertretern von Firmen, Verbänden, Agenturen und Universitäten wie Alibaba, ECE Projektmanagement, SAP, Steinway & Sons, Tencent, windeln.de, dem Markenverband, der Brand Academy und der Universität Zhejiang Wanji. In einer gelungenen Mischung aus spannenden Vorträgen, lebendigen Podiumsdiskussionen und ausreichend Raum für Netzwerkgespräche, wurden inhaltlich hoch relevante Informationen und Anregungen für die Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien geliefert. Die große Bedeutung des Themas wurde unterstrichen durch die offizielle Eröffnung des Kongresses durch den Generalkonsul der Volksrepublik China in Hamburg, Herr DU Xiaohui, sowie der Staatsrätin der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, Frau Jana Schiedek.

Unter dem übergreifenden Thema 'Brand Thinking im digitalen Zeitalter' wurde über die jeweiligen Erfahrungen berichtet und konkrete Empfehlungen für die Gestaltung der Zusammenarbeit weitergegeben. Dabei wurden nicht nur wesentliche Insights zur generellen Bedeutung der Markenarbeit vermittelt - intensiv beleuchtet wurden auch die Herausforderungen des digitalen Zeitalters sowie die notwendige Einbeziehung der jeweiligen Landeskulturen. Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident des Marketing Club Hamburg: "Der Kongress hat eindrucksvoll gezeigt, dass in der Zusammenarbeit mit einer Region wie China die Marke nicht nur ein Thema der Wirtschaft ist. Erfolgreiche Markenarbeit kann nur dann entstehen, wenn der jeweilige kulturelle Kontext in der eigenen Arbeit einbezogen wird."

Das hochkarätige Veranstaltungsformat wurde entwickelt von DACHINA Interchange Management, einer Plattform für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen der DACH-Region und China sowie der Brand Academy, der Hochschule für Design und Kommunikation Hamburg.

Über Marketing Club Hamburg e.V.:

Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs in Deutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.

Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:

Pressekontakt:

MARKETING CLUB HAMBURG E.V.

Rothenbaumchaussee 17

20148 Hamburg

Ansprechpartner: Thorsten Scholz

Telefon 040 / 44 73 26

Telefax 040 / 41 83 10

E-Mail: info@marketingclubhh.org

Original-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell