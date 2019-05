Rügenwalder Mühle beim Marketing Club Hamburg - ein Marktführer auf dem Weg in eine neue Ära!

Marketing Club Hamburg e.V.

Die Menschen ändern sich, ihre Einstellungen ändern sich und mit ihnen ihre Ernährungsgewohnheiten. Immer mehr vegetarische und vegane Produkte ergänzen oder ersetzen ihre tierischen Originale - in Deutschland wie auch international. Dieser Trend verfestigt sich und gelangt immer stärker in die Mitte der Gesellschaft - aus gesundheitlichen, ethischen und ökologischen Gründen. Oder einfach, weil vielen die vegetarischen und veganen Alternativen immer besser schmecken.

Die Rügenwalder Mühle ist einer der erfolgreichsten Pioniere im dynamischen Markt der Wurst- und Fleischalternativen. Wie sich die Marke diesen Paradigmenwechsel nicht nur stellt, sondern ihn mit großem Erfolg für den Umbau des gesamten Familienunternehmens nutzt und in anhaltendes Wachstum umsetzt, darüber berichtete Thomas Ludwig, Marketingleiter der Rügenwalder Mühle auf dem gestrigen Clubabend des Marketing Club Hamburg e.V. im Mindspace, Hamburg.

"Als wir vor vier Jahren die ersten vegetarischen Produkte entwickelt und eingeführt haben, waren uns von Anfang an klar: das ist keine vorübergehende Mode, sondern ein nachhaltiger und stetig wachsender Ernährungstrend. Heute sind wir froh darüber, die Zeichen der Zeit so früh erkannt und konsequent genutzt zu haben. So durften wir 2018 das erfolgreichste Jahr unserer 185jährigen Firmengeschichte verzeichnen - und wir gehen diesen Weg weiter."

"Das Familienunternehmen Rügenwalder Mühle repräsentiert die ganze Dynamik, Innovationskraft und den unternehmerischen Mut des deutschen Mittelstandes, der es immer wieder auf beispielhafte Art und Weise versteht, sich verändernden Bedingungen eines Marktes nicht nur anzupassen, sondern diese mutig und konsequent zum Wohle der eigenen Unternehmung zu nutzen. Welche Qualitäten es dafür braucht, das waren für mich die eigentlichen key learnings aus dem spannenden Vortrag von Thomas Ludwig", konstatierte Peter Brawand, Vorstand Programm des Marketing Club Hamburg am Abend vor den zahlreichen Gästen und Experten aus der Hamburger Marketing- und Kommunikationsszene.

Der abendliche Vortrag fand statt im lockeren Rahmen des MINDSPACE in Hamburg. Über 70 Mitglieder und Gäste des Marketing Club Hamburg e.V. waren der Einladung gefolgt.

Abgerundet wurde der Clubabend beim Get-together in lockerer und entspannter Atmosphäre und intensiven Gesprächen rund um das Thema des Abends.

