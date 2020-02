UPM GmbH

UPM geht nächsten Schritt zur Erreichung seines CO2-Emissions-Einsparziels von 65 % bis 2030

Helsinki (ots)

UPM hat einen langfristigen Vertrag zum Kauf von Windstrom mit dem deutschen Windparkbetreiber wpd geschlossen. Durch den Einsatz von Windstrom in seinen Papierfabriken wird UPM die jährlichen CO2-Emissionen ab 2022 um 200.000 Tonnen senken. Dies entspricht 5 % der gesamten CO2-Emissionen des Unternehmens und ist für UPM ein wichtiger Schritt zur Erreichung seines anspruchsvollen Ziels, die CO2-Emissionen bis 2030 um 65 % zu senken.

UPM Communication Papers, der weltweit führende Hersteller grafischer Papiere, wird einen Großteil der jährlichen Stromproduktion des von wpd geplanten Windparks verbindlich abnehmen. Dabei handelt es sich in Summe um ca. 4 TWh Strom über die Laufzeit des Vertrages. Der Windpark wird in Finnland entstehen und soll für 25 - 30 Jahre Strom erzeugen. Dieser Vertrag leistet darüber hinaus einen Beitrag zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit von UPM Communication Papers durch die Bereitstellung von Ökostrom zu wettbewerbsfähigen Preisen.

"Industrieunternehmen auf der ganzen Welt müssen angesichts des Klimawandels Verantwortung übernehmen und ihre Produktion weiterentwickeln. Bei UPM Communication Papers sind wir davon überzeugt, dass die Basis für eine langfristige Zukunft des Mediums Papier durch einen behutsamen Umgang mit dem produktspezifischen ökologischen Fußabdruck gelegt wird. Daher betrachten wir unsere bedingungslose Ausrichtung auf Nachhaltigkeit auch als eine Grundvoraussetzung für unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit", sagt Winfried Schaur, Executive Vice President, UPM Communication Papers.

"In den vergangenen sechs Monaten haben wir mit Investitionen in nachhaltige Strom- und Wärmeerzeugung und strategische Partnerschaften die Grundlage dafür geschaffen, unsere CO2- Emissionen um jährlich 600.000 Tonnen zu senken. Das entspricht etwa 12 % der gesamten Emissionen von UPM im Jahr 2018. Wir werden auch zukünftig konkrete Maßnahmen zur Verbesserung unserer Umweltleistung ergreifen", so Schaur weiter.

Im Jahr 2019 gab UPM den Neubau eines Gaskraftwerks mit Kraft-Wärme-Kopplung am Standort UPM Nordland Papier in Dörpen bekannt. Die jährliche CO2-Einsparung beträgt 300.000 Tonnen ab 2023. Darüber hinaus wurde durch unseren Partner E.ON der Bau eines Biomassekraftwerks zur Dampferzeugung für die UPM Papierfabrik in Hürth kommuniziert. Hier beläuft sich die jährliche CO2-Einsparung auf 100.000 Tonnen ab 2021.

Durch die hocheffiziente und nachhaltige Strom- und Wärmeproduktion und den heute angekündigten Vertrag zum Kauf von Windstrom leistet UPM einen sichtbaren Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels und zum Umbau des europäsichen Energiesystems.

UPM schließt sich dem 1,5 Grad-Ziel der Vereinten Nationen an. Wir verfolgen das Ziel, den Klimawandel abzumildern und unsere langfristige Wertschöpfung durch klimafreundliche Forstwirtschaft, innovative neue Produkte und die Reduzierung unserer CO2-Emissionen um 65 % voranzutreiben.

Pressekontakt:

UPM, Media Relations

tel. +358 40 588 3284

media@upm.com

Original-Content von: UPM GmbH, übermittelt durch news aktuell