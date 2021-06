Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Start der Hotelaktion "Welcome back - Family and Friends"

Hannover (ots)

"Welcome back - Family and Friends" - unter diesem Motto laden die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) und mehr als 40 ausgewählte Hotels im Juli zu einem exklusiven Hannover-Kurzurlaub ein.

Die Regeln sind einfach: Um das Aktionsangebot buchen zu können, muss lediglich ein Übernachtungsgast pro Zimmer einen Wohnsitz in der Region Hannover beim Check-In nachweisen. Das Besondere in diesem Jahr - zusätzlich kann für Familie und Freunde, ohne Wohnsitz in Hannover, ein weiteres Zimmer gebucht werden!

"Diese Aktion ist ein wichtiges und notwendiges Signal für den Tourismus in der Region Hannover. Wir laden ein zu einem sicheren, aufregend unaufgeregtem Städte- und Kulturtrip und starten damit in das späte Tourismusjahr 2021. Unser Sommerangebot soll auch zeigen, dass die Hotellerie und Gastronomie, die Kultur und die Attraktionen am Standort bereit sind und sich freuen, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen", so Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG.

Für Übernachtungsgäste, die nicht in der Region Hannover wohnen, hat die HMTG ein "Kulturpaket" zusammengestellt, das kostenlos in der Tourist Info am Ernst-August-Platz abgeholt werden kann. Es beinhaltet u.a. die Broschüre zum Roten Faden, Kultur for free - Tipps zu kostenlosen Stadtspaziergängen sowie Gutscheine für den ermäßigten Eintritt in die Herrenhäuser Gärten, die Hop-on Hop-off Stadtrundfahrt oder den geführten Stadtspaziergang.

Tipps für den Kurzurlaub

Ein Besuch der aktuellen Ausstellung "Duftsafari" in den Herrenhäuser Gärten, gemeinsam bei einem Spaziergang die Kunst im öffentlichen Raum entdecken und anschließend eine Fahrt mit dem Tretboot über den Maschsee. Mit dem Fahrrad die unterschiedlichen Stadtteile kennenlernen, bei Kaffee und Kuchen den Ausblick auf die Leine genießen und den Abend im Varieté Theater, der Oper oder einem der zahlreichen Theater ausklingen lassen. Eine Wandertour durch den Deister oder das Calenberger Land, ein Besuch in einem der attraktiven Museen und anschließend zum Live Konzert "Back on stage" auf der Gilde Parkbühne - die Region Hannover hat viele spannende und entspannende Highlights für einen Kurzurlaub zu bieten.

Die über 40 teilnehmenden Hotels haben mit ihren vielen unterschiedlichen Highlights für alle Urlaubswünsche etwas zu bieten. Hannover-Fans und ihre Gäste können beispielweise eine Nacht im Luisenhof, Hannovers einzigem 5-Sterne Haus mitten in der City, verbringen oder als eine der ersten Gäste den Komfort des neu eröffneten NH Hotels am Klagesmarkt genießen. Zimmer mit einmaligem Ausblick bietet das Courtyard am Maschsee, im Mercure Medical kann man den Nachmittag ganz entspannt am Außenpool verbringen. Der Kokenhof in Burgwedel verbindet modernes Design mit historischem Fachwerkhaus, zahlreiche Hotels mit besonderen Themenzimmern, abwechslungsreichen Frühstückbuffets und schönen Außenterrassen laden damit zur gemeinsamen Zeit mit der Familie und Freunden ein.

- 20 EUR pro Hotelstern, pro Zimmer und Nacht, inkl. Frühstück - Neu: Buchung eines zusätzlichen Zimmers für Familie und Freunde - Aktionszeitraum 01.07. - 01.08.2021 - Über 40 teilnehmende Hotels - www.visit-hannover.com/welcomeback

