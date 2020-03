Travelling without moving - Virtueller Hannover Urlaub

Hannover Marketing und Tourismus GmbH

"Travelling without moving", also reisen ohne sich zu bewegen - die digitalen 360° Touren von Hannover machen das möglich. Dabei kann man Hannover virtuell und je nach Interesse auf einer Tour durch die Herrenhäuser Gärten, das Neue Rathaus, die Marienburg oder entlang des Maschsees entdecken. Inspiration für die nächste Reise bieten auch die VR-Ausflüge in den Erlebnis-Zoo Hannover, durch den Deister, rund um das Steinhuder Meer oder durch die hannoversche Altstadt.

Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG, dazu: "Jetzt, da die Menschen die meiste Zeit zu Hause verbringen müssen, möchten wir einfach ein Stück Urlaub in ihre Wohnzimmer bringen. Mit dem Handy, Tablet oder PC können Hannover-Fans so auf digitale Tour gehen, und Pläne für die Zeit nach den aktuellen Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie schmieden. Wir freuen uns, die Gäste bald wieder persönlich begrüßen zu können."

Die Perspektiven der VR-Touren verleihen den Sehenswürdigkeiten eine besondere Aussagekraft und lassen so bekannte und unbekannte Orte, durch eine individuelle Kameraführung, zu einem neuen Erlebnis werden.

Die HMTG beteiligt sich damit auch an der aktuellen #closedbutopen Aktion, bei der auch jetzt viele Orte bereist werden können, die derzeit geschlossen sind.

Bis heute hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH damit über ihre eigenen facebook Kanäle "Hannover-Tourismus" und "Visit Hannover" rund 550.000 Personen erreicht, mit ca. 45.000 Interaktionen. Für internationale Besucher und Hannover-Fans wird die Kampagne zusätzlich in den Niederlanden, Belgien, Dänemark sowie der Schweiz, Österreich, England und Spanien beworben. Derzeit erweitern sich die Marketingaktivitäten in den unterschiedlichen Reise-Märkten regelmäßig.

Alle Rundgänge sind unter: www.visit-hannover.com/360 zu finden.

Die englischen VR-Rundgänge sind unter: www.visit-hannover.com/en/360 zu finden.

