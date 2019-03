Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Hannover Living live in Berlin

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Vom 8. bis 10. März 2019 präsentiert sich die Hannover Marketing und Tourismus GmbH mit ihrer jungen Marke "Hannover Living" erstmals auf dem neuen, zukunftsweisenden Berlin Travel Festival in der Arena in Kreuzberg.

Das Berlin Travel Festival ist ein einmaliges Format, das sich mit neuen Perspektiven des Reisens beschäftigt und neugierige Abenteurer inspiriert. Das Festival ist eine Kombination aus Konferenz, Ausstellung, Networking-Event, Workshops und Entertainment. In diesem Jahr erstmalig mit dabei - "Hannover Living". Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ist mit einer eigenen Ausstellungsfläche in der Nähe der Main Stage vertreten. Zugeschnitten auf den neuen Reisetyp mit seinen eigenen Gewohnheiten, Reise- und Lebenszielen präsentiert die HMTG das facettenreiche hannoversche Lebensgefühl. Zentrales Element des Festivalauftritts ist eine große Pinnwand voller Fotos, Ideen, Tipps und Infos aus und über Hannover, an der sich die Besucher individuell bedienen können. Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG, freut sich auf die rund 20.000 erwarteten Besucher: "In den letzten Jahren hat sich unser aller Reiseverhalten durch unterschiedlichste Entwicklungen stark verändert. Wir möchten hier auf dem Berlin Travel Festival ein anderes, oft noch unbekannteres, Hannover vorstellen - abseits der klassischen Touristenpfade, rein in die Stadtteile, in das wahre hannoversche Lebensgefühl."

Pick-up Pinnwand

Fotos vom Maschseefest, den drei warmen Brüdern, der List, dem Sprengel Museum oder dem Ballhof - eingeordnet in verschiedene Bereiche wie "Feste und Festival", "unser Kiez" oder "Sehenswert" -geben einen Einblick in das bunte und vielfältige Hannover. Premiere an der Pinnwand feiert das neu gestaltete Hannover Alphabet: Jeder Buchstabe wird hier typisch hannoversch in Szene gesetzt. Grafisch klar und reduziert, lehnt das L an der Lüttjen Lage, wird das M von den Karpfen des Maschsees gestreift oder bildet das N den Sockel für die Nanas. Postkarten von jedem Einzelbuchstaben sind über die Pinnwand verteilt mitgenommen werden. Auch zum Mitnehmen sind der Hannover Living Guide mit vielen Stadtteilinfos, Tipps für besondere Orte, nette Cafés und typische Kneipen sowie der Flyer "Kurztrips nach Hannover" an der Pinnwand zu finden. Dieser stellt ausgewählte Wochenendtrips zum Beispiel zum Maschseefest vor. Ebenfalls an der Pinnwand zu sehen: Kurzfilme über Hannovers Stadtteile, Hannover im timelapse mit allen Highlights, bewegte Einblicke in die hannoverschen Museen und sommerliche Aufnahmen vom Maschseefest.

Festivalauftritt - Hannover Living und Partner

Bereits von weitem sind die beiden Diskokugeln zu sehen, die über dem Hannover Living Bereich glitzern - das Markenzeichen der Glitterbox. Die aktuell erfolgreichste Party auf Ibiza feiert am 11. Mai 2019 ihr Germany Opening im Kuppelsaal Hannover. Mit dabei: The Shapeshifters. Alle Besucher auf dem Hannover-Stand werden mit einem Espresso der Hannoverschen Kaffeemanufaktur empfangen. Die Privatrösterei zeichnet sich durch absolute Hingabe und Liebe zum Produkt Kaffee aus. Diese Leidenschaft für das Produkt und den Standort Hannover passen perfekt zum Festivalauftritt von Hannover Living.

Alle Infos, das Hannover Alphabet, die Kurztrips, Fotos, Blogger-Tipps und vieles mehr unter: www.visit-hannover.com/hannoverliving

Pressekontakt:

Maike Scheunemann

Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Vahrenwalder Straße 7

30167 Hannover

0511 - 123490-26

presse@hannover-marketing.de

Original-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell