2 weitere Medieninhalte

Hannover Living: Komm und überzeug Dich selbst! www.visit-hannover.com / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42831 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Hannover Marketing und Tourismus GmbH" Bild-Infos Download

Hannover (ots) - Heute startet die neue norddeutschlandweite Imagekampagne der Hannover Marketing und Tourismus GmbH. Großflächenplakate, Postkarten, Onlinebeiträge und Videos positionieren die Region Hannover dabei mit außergewöhnlichen und teils überraschenden Sichtweisen.

Sich für zukünftige Städtetrips ins Gespräch zu bringen, besser noch, als ein baldiges Reiseziel auf möglichst vielen sogenannten Bucketlists zu landen - das ist das Ziel der aktuellen Hannover Werbekampagne. Passend dazu stehen Zitate, Lobes-Hymnen und begeisterte Aussagen nationaler und internationaler Reiseblogger im Fokus der sechs unterschiedlichen Motive. "Hannover fasziniert mit seinen kultigen Stadtteilen" schreibt beispielsweise Carina auf ihrem Blog travelrunplay, Bärbel vom Uefuffzich-Blog fordert: "Jede Stadt sollte einen ROTEN FADEN haben." Die Autorin vom niederländischen Bahnmagazin Spoor geht noch einen Schritt weiter und schreibt: "Hannover- die relaxte Schwester von Berlin." Die Marienburg ist für die belgischen Blogger von Het is de Merckx ein absolutes MUSS. Gepaart mit passenden Bildmotiven laden die Plakate nach Hannover ein - ganz nach dem Motto "Komm und überzeug dich selbst!".

"Entdeckungen, Geheim-Tipps und regelrechte Liebeserklärungen an Hannover, die man in Teilen Deutschlands vielleicht so nicht erwartet hat, gepaart mit fotografischen Einblicken sorgen für Aufmerksamkeit und teilweise vielleicht auch Verwunderung" so Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG, zu der aktuellen Tourismuswerbung. "Wir zeigen etwas Individuelles, persönliche Tipps von Reisebloggern, die besonders auch junge Leute für die Region Hannover begeistern sollen."

Um auch die Hannoveraner wieder neu für ihre Stadt zu begeistern sind die sechs unterschiedlichen Motive an rund 70 Flächen in den U-Bahnstationen Hannovers, an zentralen Flächen in der Innenstadt sowie auf den digitalen Roadside Screens zu sehen. Rund 700 Großflächenplakate werben noch bis zum 30.09. in einem Umkreis von 200 Kilometern um Hannover sowie in ausgewählten Szenevierteln in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und Leipzig. In diesen Trendstadtteilen werden zeitgleich Postkarten aus der Motivserie in Bars, Kinos, Fitnessstudios und Clubs verteilt.

Ein weiteres Herzstück der Kampagne sind vier atmosphärische Stadtteil-Videos: in 90 Sekunden werden der individuelle Charakter, die einzigartige Stimmung und die Besonderheiten der Orte einfangen. Ein Musikerduo zieht dabei durch die Stadtteile Nordstadt und Herrenhausen, die Südstadt und Döhren, die List und Oststadt sowie durch die Stadtteile Mitte und Calenberger Neustadt. Jeweils an zentralen und für den Stadtteil prägenden Plätzen komponieren und improvisieren die Musiker einen Song, der die Atmosphäre des Stadtteils widerspiegelt. Entstanden sind die vier Videos in Kooperation mit dem crossmedialen Reisemagazin reisereporter. Zu sehen ist das erste Video ab heute auf der Kampagnenseite und über die Facebook und Instagram Kanäle der HMTG und des reisereporters.

In den letzten zwei Jahren waren rund 100 nationale und internationale Reiseblogger zu Gast in der Region Hannover. Mit ihren oft ausführlichen und liebevoll gestalteten Reiseberichten haben sie insgesamt eine Reichweite von über 3 Millionen Unique Visitors erreicht. Diese sehr unterschiedlichen und authentischen Blogs zeigen oft abseits der klassischen Touristen-Hotspots die persönlichen Highlights und inspirieren ihre Leser zu eigenen Trips in die Region Hannover.

Viele Tipps zu den Stadtteilen, Veranstaltungen, Nightlife und Ausflügen gibt es unter www.visit-hannover.com

Einen Gesamtüberblick der Blogs in denen über die Region Hannover berichtet wird bietet die Seite: www.visit-hannover.com/blogger

Pressekontakt:

Maike Scheunemann

Hannover Marketing und Tourismus GmbH

0511 - 123490-26

presse@hannover-marketing.de

www.visit-hannover.com

Original-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell